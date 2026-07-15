Se il calcio parla fra inglesismi e spagnolismi

Se la mettiamo sulla presunzione, inglesi e argentini se la giocano ai supplementari e, a seguire, ai calci di rigore, eterni. Si contendono lo ius primae football, creatori e depositari di questo meraviglioso sport, lo stesso linguaggio e la stessa lingua che utilizziamo per raccontare e descrivere ogni azione di gioco appartiene ai loro idiomi. L'elenco è foltissimo, in principio c'era il derby e da qui un treno merci carico di parole. Noi italiani siamo campioni del mondo per avere mutuato questo frasario, non c'è risultato che non si presti al doblete e poi al triplete, nel caso c'è la manita o per i vintage il poker, non c'è movimento che faccia riferimento al dribbling, il nostro pallonetto viene modificato in modo ambiguo e perfido nella lingua spagnola sudamericana, se il pallone supera la testa di un avversario in campo allora è sombrero ma se supera il portiere allora diventa vaselina, inutile spiegare la ragione.

L'imbattibilità da boomer, si deve scrivere e dire clean sheet, la pausa per rinfrescarsi da cooling break è diventata hydration break, il rigore è penalty, il traversone è cross, l'angolo è corner, di tackle abbiamo vissuto ma step on foot è l'ultima moda per dire pestone, la rovesciata è la chilena, la rabona è un colpo acrobatico di gambe, lascio perdere la roba vecchia come pressing e forcing, idem per off side al posto di fuorigioco, il dribbling di Bellingham e la gambeta di Messi, perché dimenticare el falso nueve? Va da sé che allenatore è sostantivo giurassico, volete mettere mister, boss, cerebro? Siamo così ubriachi (non tutti) del gergo sudamericano che anche i telecronisti si eccitano con parole e frasi non conoscendone l'esatta origine, Adani strilla "borracho yo voy

cantando" aggiunge un "madre mia" o "un pasito mas" dimenticando che esiste una fetta di telespettatori non tutti nati a Rosario ma a Vidigulfo o, addirittura, a Coventry o Newcastle. Ma tanto è il football, mica il calcio.