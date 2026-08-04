Ora a Leao non resta che il Milan

La telenovela riguardante il futuro di Rafa Leao potrebbe regalare presto un clamoroso colpo di scena: l’attaccante lusitano, infatti, ha declinato le avance ricevute dai club turchi (Galatasaray e Fenerbahce) in quanto poco allettato dalla possibilità di proseguire la carriera sul Bosforo. Motivo per cui per la prima volta da 3 mesi a questa parte non va esclusa a priori la possibilità di un’inaspettata permanenza in rossonero. Il Milan d’altronde è stato chiaro: o arrivano offerte da 50 milioni o Rafa non verrà ceduto. Tradotto: niente svendite o saldi di fine estate per il portoghese da parte del Diavolo, così come il Diez sembra propenso ad andare via solo per un top club (in particolare inglese). Ecco perché l’opzione di proseguire insieme non va più scartata a priori, salvo proposte davvero all’altezza per tutte le parti in causa. Restando in Lombardia: continua a rinforzarsi il Como che prende il centrale Chalobah dal Chelsea per 30 milioni più bonus e il terzino Couto in prestito con diritto di riscatto dal Dortmund. Ora nel mirino biancoblù c’è Kean (Fiorentina) per l’attacco. Da una punta all’altra: separazione all’orizzonte tra Lukaku e il Napoli; mentre Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 2031.