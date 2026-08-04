Baresi, oggi ai funerali Maldini e Van Basten. Non ci sarà Ibra

Milano La città si prepara all’ultimo saluto a Franco Baresi. Oggi, alle 11, la Basilica di Sant’Ambrogio accoglierà migliaia di tifosi, ex compagni, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni per rendere omaggio a una delle più grandi leggende della storia del Milan.

Con la prima squadra impegnata nella tournée australiana e attesa domani a Perth per il derby contro l’Inter, il club sarà rappresentato da Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, oltre a delegazioni della squadra femminile e del settore giovanile. Nelle ultime ore era circolata anche l’ipotesi della presenza del capitano Maignan, ma in serata non era ancora arrivata una conferma ufficiale. Discorso simile per Ibrahimovic: salvo sorprese, non dovrebbe prendere parte alla cerimonia. Un’assenza legata a motivi personali, in linea con il profilo riservato che lo svedese ha sempre mantenuto nei momenti di lutto. Alla cerimonia saranno presenti il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, dirigenti e dipendenti del club, il presidente della Lega Serie A Simonelli e il segretario generale della Figc Brunelli, in rappresentanza di Malagò (presente alla camera ardente). Attesi anche il sindaco Sala, il presidente dell’Inter Marotta, Cairo, Nevio Scala e le delegazioni di Real Madrid, con la bandiera Pirri, e Barcellona. Tra gli ex compagni di squadra ci saranno Paolo Maldini, Marco van Basten e Dejan Savicevic. Migliaia i tifosi rossoneri attesi per accompagnare il loro Capitano nell’ultimo viaggio.