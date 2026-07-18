L’Argentina che divise la Spagna

Tira un'aria da corrida. Roberto Gomez, veterano giornalista spagnolo, entra a piedi uniti: "L'Argentina è la squadra più imbrogliona della storia del calcio". È il tema della vigilia, la guerra e la garra. Eppure il calcio spagnolo deve tutto ad un argentino, Alfredo Di Stefano, la saeta rubia che veniva da Barracas, un barrio di Baires e si era trasferito dal River Plate ai Millonarios in Colombia. Arrivato a Madrid, vestendo la camiseta blanca del Real, cambiò la storia, lo spirito, la filosofia del football spagnolo, calciatore totale, di intelligenza superiore tatticamente e di postura, abile in fase difensiva, superbo a centrocampo, finalizzatore decisivo epperò mai presente in un mondiale. Di Stefano fu il Verbo e, dopo Alfredo, altri argentini hanno lasciato memoria forte, da Helenio Herrera a Luis Cesar Menotti e Carlos Bilardo, intendo gli allenatori, con questi ultimi due, campioni del mondo, a rappresentare El Flaco l'ideologia di sinistra e El Narigòn la destra. Ma è folta la lista dei protagonisti in campo, con le magliette illustri di Real, Atletico, Barcellona, da Mario Kempes a Jorge Valdano, da Diego Simeone a Pablo Aimar, proseguo con Matias Almeyda e Ruben Ayala, Juan Barbas e Daniel Bertoni, Cambiasso e Di Maria, Gonzalo Higuain e Javier Mascherano, i due Milito, Gabriel e Diego, Oscar Ruggeri e Walter Samuel, Federico Redondo e Maxi Lope, Erik Lamela e Martin De Michelis, per salire con Diego Armando Maradona e Lionel Messi e ancora Nico Paz. Un teatro hollywoodiano, uno squadrone di figure che hanno davvero firmato un'epoca e che, tuttavia, hanno conservato il tatuaggio originario e originale del popolo argentino.È questa, dunque, la sfida vera, sanguigna, due squadre che parlano la stessa lingua ma giocano un football opposto, se gli argentini sono marrulleros gli spagnoli sono pronti a respingere l'agguato. L'arbitro sloveno è almeno una garanzia rispetto al don Abbondio americano della semifinale tra inglesi e argentini.
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