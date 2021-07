La Serie A è già pronta. E a dicembre Mou-Inter

Nemmeno il tempo di provare il gusto lungo del titolo europeo ed ecco puntuale, come il festival di Sanremo, lo spettacolo del sorteggio del calendario di serie A. Diretta televisiva come in nessun altro Paese d'Europa, i soliti noti seduti ad aspettare l'annuncio, il calcio nostrano abbisogna di denari da ogni parte esso venga e allora Dazn (con qualche inconveniente tecnico, connessione e microfoni raschiati che secondo il Cattaneo fresco di salario ucraino-Tim, dopo una vita a Sky, ha insinuato «il boicottaggio»), ha portato via a Sky sport la serie A e ha allestito lo show abbastanza paesano che ci contraddistingue. Alle 18,45 si è così saputo che il 22 di agosto andranno in campo Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus, per gradire, questo è il risultato formulato da menti tipo impiegato del catasto, le prime sette squadre giocheranno tre volte in casa all'andata e tre volte in trasferta nel ritorno per un equilibrio che si offre a molte spiegazioni sempre da ufficio polveroso. Nove mesi di campionato, tra infrasettimanali e pause per nazionale, stagione strana dopo quella del Covid, stadi con l'incognita del pubblico, a metà, un terzo, forse al completo ma Speranza non concede la medesima anche se il presidente della Lega calcio ha parlato di green pass che potrebbe consentire la riapertura serena di tutti gli impianti, tranne quelli che sono ancora un cantiere, tipo Venezia (tre partite le prime sempre fuori o Spezia le prime due). Si gioca con un tabellone che presenta i soliti appuntamenti e sogni e schedine di punti. La novità della asimmetria, con il girone di ritorno diverso da quello d'andata, che presenterà alla prima giornata Juventus-Napoli (che al contrario sarà la terza di andata, sempre che i tamponi non rinviino tutto a data da destinarsi, come De Laurentiis e Asl varie insegnano) e per gradire anche un Milan-Roma. Alla sesta Lazio-Roma, alla settima Torino-Juventus, all'ottava Lazio-Inter nostalgia Inzaghi, per dirvi di Inter-Juventus al 24 ottobre, alla dodicesima Milan-Inter e Juventus-Fiorentina. De Siervo ha spiegato i motivi della spalmatura, sostantivo che piace a chi non riesce a tagliare secco e a mettere insieme in un turno solo, così come si spalmano i pagamenti degli stipendi. Lo stesso De Siervo ha parlato delle dodici telecamere e del miglioramento del segnale televisivo, queste le premesse e le promesse anche se è preferibile non fidarsi troppo, non tanto di Dazn quando del sistema Italia che su internet suggerisce più il ricorso al rosario che al router per la connessione. La frase più ricorrente appartiene al vocabolario di sempre, dalla fondazione del calcio, «tanto le dobbiamo giocare tutte». Commenti diplomatici di Materazzi e Ferrara, di solito abituati all'entrata a gamba tesa, utili saranno la loro esperienza e memoria. Nessuno scompenso per la simmetria di giornate che va e viene come la connessione di cui sopra. Totale: ora chiacchiere, tabelle e pronostici sotto l'ombrellone o lungo le strade di montagna. Si parte il 22 agosto, si chiude il 22 maggio. Cerchiamo di onorare il titolo di campioni d'Europa.