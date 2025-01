Il silenzio di Conceiçao per alzare l'attenzione del Milan discontinuo

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un altro rischio per il Milan di oggi atteso alla sfida delle 12.30 con il Parma che gli regalò la prima bruciante sconfitta della stagione. Ed è il seguente: distratto dalle news di calcio-mercato (l'arrivo di Walker che sarà presentato lunedì; la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez, centravanti messicano, 23 anni;) e condizionato dai prossimi due appuntamenti (il viaggio a Zagabria decisivo per la Champions e il derby del 2 febbraio), possa perdere la bussola e concentrazione come spesso è accaduto con Fonseca dopo un successo in Champions. Dev'essere anche per questo motivo che Sergio Conceiçao, già poco incline a parlare prima della partita (per il contratto con le tv a pagamento oggi toccherà al presidente Scaroni) si è dedicato alla preparazione di questa settimana dagli snodi preziosi.

Nel frattempo qualche segnale incoraggiante è arrivato dall'infermeria. Pulisic, che è una delle pedine più utili, spesso sottovalutato, già entrato col Girona negli ultimi minuti, può prendere posto nel trio d'attacco diventato all'improvviso l'emergenza numero uno a dispetto dei numeri straordinari della passata stagione (Pioli chiuse il suo ultimo torneo in rossonero con una produzione di 99 gol fatti e 59 subiti però).

Di qui le ricerche di un centravanti sul mercato europeo reso necessario dalle cifre deludenti collezionate da Morata e da Abraham. Proprio per lo spagnolo oggi e per l'inglese mercoledì in Croazia possono diventare l'ultima occasione per migliorare il rispettivo rendimento e per rendere meno deficitario il mercato estivo del quale a fine stagione bisognerà poi rispondere a Gerry Cardinale. Tra motivazioni e calcoli, non bisogna dimenticare nemmeno l'esigenza di far riposare Fofana, sempre presente dalla partita con la Lazio, per due buoni motivi: perché da diffidato, se ammonito, dovrebbe saltare il derby di domenica prossima e perché in vista degli straordinari di Champions di mercoledì a Zagabria - che non è un rivale comodo - è indispensabile che passi un turno a guardare. L'unica sorpresa può arrivare eventualmente dall'utilizzo di Terracciano (magari da difensore di destra al posto di Emerson Royal).

Il Parma, in attesa di sistemare Man (a Firenze), schiera il nuovo arrivato, Djuric, dal Monza che costringerebbe Pecchia, il tecnico, a cercare anche soluzioni che prevedano palloni alti invece che solo e soltanto rasoterra.