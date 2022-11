Sorteggio Europa League: Juventus-Nantes e Roma-Salisburgo

Non solo Champions League, visto che l'urna di Nyon ha estratto anche gli accoppiamenti di Europa e Conference League. Fortunata la Juventus che negli spareggi se la vedrà contro i francesi del Nantes, evitando dunque diversi spauracchi, meno bene è andata alla Roma che se la vedrà contro l'ostico Salisburgo retrocesso dalla Champions League e nel girone con Milan, Chelsea e Dinamo Zagabria. Sfida d'andata allo Stadium e ritorno in Francia, percorso inverso per la Roma che giocherà in casa il ritorno e in Austria l'andata. Evitate Barcellona e Manchester United che, invece, si scontreranno in una finale anticipata.

Gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta si giocheranno il 16 e 23 febbraio. Chi ne uscirà vincitore affronterà poi le teste di serie che hanno vinto i gironi di Europa League negli ottavi di finale. Più facile la sfida della Juventus, più complicata quella della Roma che dovrà vedersela contro un avversario tosto, giovane, tecnico ma anche inesperto.

Tutti gli spareggi di Europa League

Barcellona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting CP - Midtyjlland

Shakthar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Monaco

Siviglia - PSV Eindhoven

Salisburgo - Roma

Una volta terminati gli spareggi si apriranno le fasi ad eliminazione diretta con queste date:

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest

Conference League

La Fiorentina di Vincenzo Italiana se la vedrà contro i portoghesi del Braga mentre la Lazio di Maurizio Sarri contro i rumeni del Cluj. Andata il 16 febbraio, ritorno il 23. Due sfide abbordabili per entrambe le nostre squadre che puntano a vincere gli spareggi per poi affrontare al meglio gli ottavi di finale. La prima edizione della Conference League è stata vinta dalla Roma e concedere il bis nella seconda edizione di questa neonata competizione sarebbe una notizia fantastica per il calcio italiano.

Tutti gli spareggi di Conference League



Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo/Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnacva-Dnipro

Sheriff-Partizan

Ludogorets-Anderlecht

Le date della Conference League

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga (Repubblica Ceca)