"Stiamo vincendo", "No Italia...": la reazione degli inglesi

Italia incubo per l'Inghilterra? Assolutamente sì, è un dato di fatto. Dalla finale degli Europei gli inglesi hanno preso solo schiaffoni in faccia, metaforicamente e sportivamente parlando, da parte degli azzurri. L'ultima beffa è arrivata ieri dalla staffetta 4x100 maschile dove il quartetto italiano è riuscito a battere al fotofinish e di un solo centesimo proprio gli inglesi. Nell'ultima batteria Filippo Tortu è stato devastante recuperando lo svantaggio nei confronti del suo avversario e beffandolo di un niente sul traguardo.

La grande beffa

L'Inghilterra era la grande favorita alla vittoria finale e tutti ne erano certi Oltremanica, un po' come per quanto riguarda la finale degli Europei. Sta diventando virale un video in cui il telecronista inglese era sicuro di farcela nell'ultima batteria: "Stiamo vincendo, sarà oro per la Gran Bretagna?", si chiede il giornalista che subito dopo viene beffato: "Oh nooo… per l'Italia" e sono partiti gli sfottò di rito.

Inglesi increduli

In Inghilterra non hanno preso bene l'ennesima sconfitta, pesante, subita per mano dell'Italia con un quotidiano inglese che ha titolo un eloquente e stringato: "Not Italy again". Da Wembley a Tokyo ormai gli azzurri sono diventati un vero e proprio incubo per quanto riguarda sportivi ma anche giornalisti e telecronisti inglesi costretti a commentare le vittorie azzurre e le debacle dei loro connazionali. Fortunatamente da qui a fine Olimpiadi non dovrebbero esserci più scontri diretti tra Italia e Inghilterra ma la sensazione è che in questo 2021 gli azzurri siano imbattibili.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?