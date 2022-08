Suzuka, brutto incidente per Gino Rea: ricoverato in gravi condizioni

Brutto incidente per il pilota inglese della Honda Gino Rea. Il 32enne è stato sbalzato dalla sua Cbr 1000RR-R durante la seconda sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Rea ha perso il controllo della sua moto alla Triangle Chicane, l'ultima variante prima del traguardo dove in passato ha perso la vita l'ex pilota nipponico Daijiro Kato nel lontano 2003. La polizia nipponica ha già avviato un'indagine per fare luce su cosa sia successo e sulla dinamica dell'incidente.

Rea è stato subito trasportato privo di sensi in elisoccorso all'ospedale e secondo fonti non ufficiali pare sia stato subito operato d'urgenza per porre rimedio alle lesioni alla testa, ai polmoni e alle costole. Secondo Speedweek il pilota britannico potrebbe essere stato tradito da un guasto ai freni e il suo casco era completamente distrutto quando sono arrivati i primi commissari a soccorrerlo.