La Svizzera prende in giro l'Italia: "Un dolce grazie..."

L'Irlanda del Nord ha disputato una partita seria, com'è giusto che sia, contro l'Italia di Roberto Mancini che non è riuscita a sfondare a Belfast. Lo 0-0 costringerà così gli azzurri a dover passare per gli spareggi per poter accedere al mondiale in Qatar mentre la Svizzera ha avuto accesso diretto al tabellone principale. Proprio gli elvetici si sono presi gioco degli azzurri con un post social e un piccolo cadeu ai nordirlandesi: "Un dolce grazie", la didascalia a corredo del video apparso sul profilo ufficiale della Federcalcio elvetica in cui si vede il commissario tecnico Murat Yakin preparare un pacco regalo per l'Irlanda del Nord.

"93 minuti senza subire un gol dai campioni d'Europa. 9.3 kg di cioccolata da spedire all'Irlanda del Nord" . Il video è presto diventato virale e in tanti in questo sfottò ci hanno visto una sorta di parodia di quanto fatto da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci nei confronti degli inglesi subito dopo la conquista dell'Europeo. I due difensori della Juventus e dell'Italia si fecero scattare una foto davanti ad un piatto di pastasciutta con tanto di didascalia provocatoria, come in questo caso, nei confronti degli avversari sconfitti in finale, in casa loro, di Euro 2020. Domani l'Italia di Mancini conoscerà il suo destino per gli spareggi di marzo anche se il commissario tecnico si è detto fiducioso sul fatto che gli azzurri staccheranno il pass per Qatar 2022. L'obiettivo degli azzurri è proprio quello di qualificarsi magari anche per prendersi una eventuale rivincita nei confronti dei rossocrociati.