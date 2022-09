Tegola Juventus, Pogba si opera al ginocchio: ecco i tempi di recupero

Paul Pogba non è mai sceso in campo con la Juventus per il perdurare di un problema al ginocchio destro ma ora l'ex Manchester United ha rotto gli indugi. Dopo aver provato una terapia conservativa, il 29enne transalpino ha deciso di operarsi in artroscopia per risolvere definitivamente il problema. Pogba dovrebbe restare ai box per circa sei settimane e potrebbe tornare in campo più o meno verso la metà di ottobre, giusto in tempo per un rodaggio in vista del Mondiale in Qatar.

Il consulto avvenuto a Lione lo scorso 2 agosto con il professor Bernard Sonnery-Cottet, luminare francese in questa materia, aveva fatto propendere il centrocampista per la terapia conservativa che sarebbe dovuto durare cinque settimane ma che evidentemente non ha dato i frutti sperati. Pogba si era fatto male negli States, durante il ritiro estivo, lo scorso 24 luglio e da quel giorno non ha più messo piede in campo.

Pogba era convinto che il suo problema si sarebbe potuto risolvere senza l'ausilio dell'operazione e invece questa è una mazzata per lui ma soprattutto per la Juventus che non avrà il giocatore a disposizione fino a metà ottobre circa. Il giocatore transalpino sembrava fosse partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo e invece sarà ancora costretto ai box per almeno sei settimane.

Tutti i problemi di Max

Allegri non potrà contare su Angel Di Maria nel match di domani contro il Psg (tra l'altro ex squadra dell'argentino). Pogba e Di Maria out, i due giocatori simbolo dell'estate bianconera non ci saranno contro Messi-Neymar-Mbappé ma anche in campionato i due non sono ancora riusciti a dare il loro apporto con il francese mai in campo e con l'ex Real Madrid e United in gol alla prima giornata contro il Sassuolo ma poi subito infortunato.

Il recupero di Federico Chiesa è quello in cui sperano presto i tifosi della Juventus e lo stesso Allegri che sta facendo e non poca fatica a dare un gioco alla sua squadra. Siamo solo alla quinta giornata e tempo per migliore ce n'è ma bisognerà iniziare a fare sul serio sia in Champions che in campionato e bisognerà farlo senza Pogba almeno fino a metà ottobre e forse fino a gennaio se le cose non dovesssero andare per il meglio.