Tris dell'Inter alla Roma: i nerazzurri tornano in vetta alla classifica

L'Inter risponde presente e grazie alla quarta vittoria consecutiva vola in vetta alla classifica. Grande prestazione della squadra di Simone Inzaghi che batte la Roma del grande ex Josè Mourinho, imbattuta in campionato da ben 12 partite, con un perentorio 3-1.

L'equilibrio si rompe nel primo tempo con un uno-due micidiale grazie alle reti di Denzel Dumfries, già a segno all'andata contro i giallorossi e Marcelo Brozovic, imbeccato alla perfezione da Perisic. Nella ripresa arriva subito il tris di Lautaro Martinez che chiude virtualmente la gara. Allo scadere il gol della bandiera di Henrikh Mkhitarian.

Grazie a questa vittoria i nerazzurri salgono a quota 72 punti in attesa del recupero di mercoledì a Bologna. Le rivali per lo scudetto scenderanno in campo domani: il Napoli sarà impegnato alle ore 15 al Castellani di Empoli, il Milan affronterà la Lazio allo stadio Olimpico nel posticipo di domani sera.

La cronaca

Davanti a 75mila spettatori, Inzaghi sceglie Dimarco nel terzetto difensivo al posto di Bastoni e Dumfries sulla fascia destra mentre Dzeko torna in attacco al fianco di Lautaro Martinez. In casa Roma, privo degli assenti Zaniolo e Cristante, Mourinho lancia El Shaarawy a supporto di Abraham.

L'inizio è contrassegnato dal grande equilibrio, l'Inter prova a fare la partita ma i giallorossi ben messi in campo reggono bene l'urto. Il primo squillo è di marca interista e arriva al 18'. Calhanoglu ci prova dalla distanza ma Rui Patricio respinge prontamente. Al 29' si fa vedere la Roma. Mancini si arrampica di testa sulla punizione di Pellegrini, la palla finisce alta di poco. Subito dopo arriva il vantaggio nerazzurro, Calhanoglu lancia in profondità Dumfries, che mette il turbo e trafigge il portiere con una conclusione precisa. I giallorossi vanno in affanno mentre monta l'entusiasmo del Meazza. Al 40' arriva il raddoppio.

Perisic è bravissimo a eludere il fuorigioco e a servire il connazionale, che punta l'area e calcia un tiro alto e potente che non lascia scampo a Rui Patricio. Nella ripresa arriva subito la terza rete. Calhanoglu da calcio d'angolo imbecca magistralmente il Toro Martinez, che di testa batte Rui Patricio per la terza volta. La Roma prova ad organizzare una reazione ma la retroguardia nerazzurra è ben organizzata. Comincia la girandola dei cambi per entrambe le squadre.

Al 75' Correa si divora il quarto gol: incertezza della difesa romanista sul cross di Barella, il Tucu non è lesto ad approfittarne. All'85' la Roma accorcia le distanze con Mkhitaryan. L'armeno arriva bene sul velo di Karsdorp e trafigge Handanovic. Non c'è più tempo i calciatori nerazzurri possono festeggiare e raccogliere gli applausi meritati dello straordinario pubblico di San Siro.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (64' Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (72' Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (72' Gosens); Dzeko (63' Correa), L. Martinez (82' Sanchez). All. S.Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira (80' Bove), Mkhitaryan, Zalewski (78' Viña); Pellegrini (64' Veretout), El Shaarawy (64' C.Perez); Abraham (78' Shomurodov). All. Mourinho.

Marcatori: 30' Dumfries (I), 40' Brozovic (I), 52' L. Martinez (I), 85' Mkhitaryan (R).

