"Franci è incinta". L'annuncio di Valentino Rossi: diventerà papà

"Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina". L'annuncio arrivato sui social è di Valentino Rossi, che presto diventerà papà.

Come la chiusura di un cerchio: è un momento di grandi cambiamenti nella vita di Valentino Rossi, che dopo aver deciso di ritirarsi dalle corse ha annunciato sui suoi profili social insieme alla compagna Francesca Sofia Novello, già ammirata sul palco del Festival di Sanremo 2020, l'arrivo di una bambina. Il Dottore però non si è accontentato di un annuncio normale ma ha corredato il tutto con delle foto simpatiche con lui nei panni del dottore e la compagna Francesca in quella di paziente.

"Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! - ha scritto il pilota sui social - Aspettiamo una bambina" . La bella notizia è stata data ovviamente anche dalla futura mamma: "You and me will be three, my heart is full of joy" , cioè "io e te saremo in tre, il mio cuore è colmo di gioia" recita il post di Francesca che la ritrae insieme a un Valentino in versione medico con camice e stetoscopio. Immediatamente i profili social di Rossi sono stati inondati di messaggi di congratulazioni ed auguri. A partire dai colleghi Maverick Vinales, Fabio Quartararo e il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi. Ulteriori congratulazioni sono poi arrivate anche da amici che ha anche nel campo della musica e dello spettacolo, come Cesare Cremonini, Lorenzo Jovanotti e Alessandro Cattelan.

L'annuncio della coppia arriva a poco più di dieci giorni dall'annuncio del ritiro dalle gare della leggenda del motociclismo, che lascerà le competizioni alla fine di questa stagione. Una notizia, che ha probabilmente influito sulla decisione del campione di allontanarsi dalle corse, visto che era stato lui stesso, parlando in un'intervista di qualche tempo fa del suo legame con Francesca Sofia Novello, modella e influencer di 27 anni con la quale il nove volte campione del mondo ha una relazione da circa tre anni, a dichiarare: "Mi piacerebbe avere un figlio, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà ci vuole la donna giusta, ma forse l’ho già trovata. In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco". Finalmente a 42 anni, Valentino Rossi diventerà papà.

