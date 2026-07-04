Ricostruzione Sinner

Tre set a zero, un po' più in scioltezza e in una giornata calda. Senza far suonare le fanfare (anche se qualcuno già è in azione), Sinner ha ritrovato una parte di se stesso, ma anche lui sa che c'è da lavorare: "Ci sono un paio di situazioni che devo gestire meglio: sto cercando di migliorare ogni giorno, a piccoli passi". Jenson Brooksby, ragazzone americano tornato da squalifiche e infortuni, è stato un buon termine di paragone: il risultato è che il numero uno al mondo è riuscito finalmente a tirare fuori qualcuno dei suoi giochi di prestigio. Cose positive il fatto di averlo visto scivolare meglio sull'erba e un primo servizio sempre solido; cose da rivedere il dritto ancora un po' a corrente alternata nella spinta e i due break presi nel terzo set, uno dei quali servendo per il match. Segni particolari il dito all'orecchio per incitare il pubblico dopo l'ultimo punto: "È un po' insolito? Non sono riuscito a sfruttare un paio di match point e avevo bisogno del pubblico". Serve anche questo. Comunque Jannik è agli ottavi senza i genitori che hanno declinato l'invito al Royal Box e troverà Mochizuki, giapponese 23enne arrivato dalle qualificazioni che a Wimbledon ha vinto il torneo junior. Una sorpresa insomma ("non ci ho mai giocato"), soprattutto perché ha eliminato il predestinato Jodar (e da quella parte è uscito pure Medvedev): "Se è agli ottavi se lo merita, e poi questa superficie è difficile: se hai una giornataccia è difficile salvarsi".

Chi si salva sempre è invece l'eterno Djokovic: vittoria in quattro set contro Rinderknech, la numero 105 a Wimbledon, ovvero eguagliato il primato di Federer. Per batterlo sfiderà Safiullin, uno che avuto una serie di infortuni record e che è esploso in lacrime dopo aver sconfitto Fonseca: "Sei mesi fa non sapevo neanche se sarei tornato a giocare". Quest'anno a Londra è tutto un rimettere insieme i pezzi.

Risultati: Sinner b

Brooksby 6-4, 6-3, 6-4; Djokovic b Rinderknech 7-5, 6-4, 1-6, 7-6; Struff b. Medvedev 7-6, 7-6, 7-5.

Oggi: Berrettini-Dimitrov (Campo Centrale),Cobolli-Kachanov (campo 2), Sonego-Fritz (campo 2), Paolini-Sakkari (Campo 3).