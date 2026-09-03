Macron è presidente ma anche “première dame”

Caro direttore, leggo l’ennesima notizia su un ramo della famiglia del presidente francese. Sembra che anche la figlia di Brigitte Macron abbia un debole per gli uomini più giovani e quindi un fidanzato che ha vent’anni meno di lei. Poi mi sono ricordata dello schiaffo assestato da Brigitte a Macron davanti alla scaletta dell’aereo, a quando il presidente francese si è fatto immortalare assieme ai rapper o in palestra mentre mostrava i muscoli e alla dolente passeggiata in solitaria sulla Senna in uno dei momenti più difficili del suo mandato. E mi sono chiesta, ma Macron è un premier o una première dame?

Afra Moretti

Cara, il dubbio che ti è venuto su Macron, devo dire, non è affatto campato per aria. Anzi, osservando la sua comunicazione pubblica viene quasi da chiedersi se all’Eliseo abbiano eletto un presidente o ingaggiato un protagonista da rotocalco. Intendiamoci: che la figlia di Brigitte Macron frequenti un uomo più giovane di lei è affare suo. Se due adulti si piacciono, possono piacersi senza chiedere il permesso né a Parigi né a Bruxelles. La differenza d’età, in amore, non è una questione di Stato. Il guaio arriva quando la vita privata diventa materiale politico e il presidente sembra partecipare con entusiasmo alla propria trasformazione in personaggio. Lo schiaffo della moglie davanti all’aereo è finito sulle prime pagine, i muscoli esibiti in palestra hanno fatto il giro del mondo, le fotografie con i rapper pure. E poi c’è la passeggiata solitaria sulla Senna. Una scena talmente francese da sembrare scritta da un regista. Peccato che governare un Paese non sia una pubblicità di profumo. Il confronto con Giorgia Meloni viene naturale. La premier italiana potrà essere contestata, criticata e perfino detestata, come accade a chiunque faccia politica. Ma almeno non ha bisogno di trasformare ogni gesto privato in una puntata della propria fiction personale. È premier e cerca di fare la premier. Il resto, se possibile, lo lascia fuori dalla porta. Macron invece sembra avere sviluppato una certa passione per la parte. Presidente, marito, palestrato, influencer, amico dei rapper, eroe malinconico sulla Senna. Comunicare è necessario. Ma quando il politico finisce per comunicare soprattutto se stesso, significa che il personaggio ha cominciato a divorare l’istituzione. Perciò alla tua domanda rispondo senza esitazione: Macron è certamente un presidente. Però, a giudicare da certe sue esibizioni pubbliche, ogni tanto sembra avere una gran voglia di fare la première dame.