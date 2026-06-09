L'aggredito non è uguale all'aggressore

Gentile Direttore Feltri, ho letto con grande amarezza l'intervista a Mario Roggero, il gioielliere piemontese che il prossimo 15 luglio saprà se dovrà entrare in carcere all'età di 72 anni. Mi ha colpito soprattutto la sua angoscia: preparare tutto per la famiglia, mettere ordine nelle proprie cose, vivere nell'attesa di una decisione che potrebbe cambiargli per sempre la vita. Ancora più assurdo mi pare il fatto che il rapinatore sopravvissuto chieda un ingente risarcimento per il trauma psicologico subito. Possibile che si sia arrivati a questo punto? Possibile che chi ha subito rapine, minacce e violenza debba continuare a sentirsi sul banco degli imputati? Lei cosa pensa di questa vicenda? Cordiali saluti,

Sandro Ferraris

Caro Sandro,

questa vicenda mi colpisce profondamente e non soltanto per ragioni giuridiche. Mi colpisce anzitutto da uomo della stessa generazione di Mario Roggero.

A una certa età si cambia. Non si hanno più vent'anni, non si hanno più le energie di una volta, non si guarda più al futuro con l'incoscienza della giovinezza. Si impara invece ad apprezzare ciò che davvero conta: la casa, la famiglia, gli affetti, le abitudini quotidiane, la serenità conquistata dopo una vita di lavoro. E si scopre che queste cose, apparentemente semplici, sono in realtà il bene più prezioso che possediamo. Per questo provo una sincera amarezza nel vedere un uomo di 72 anni vivere con il pensiero costante di poter entrare in carcere. Non è una situazione che può lasciare indifferenti. È un peso enorme, un patema d'animo che accompagna ogni giornata e ogni notte. Lo si percepisce dalle sue parole, dalla sua preoccupazione per i figli, per i nipoti, per la moglie. Non parla come un criminale. Parla come un padre e un nonno che teme di essere strappato alla propria vita.

Naturalmente saranno i giudici a decidere e le sentenze vanno rispettate. Ma ciò non mi impedisce di esprimere una valutazione morale e umana sulla vicenda.

Mario Roggero non era andato a cercare guai. Non era uscito di casa con l'intenzione di fare il giustiziere. Era nel suo negozio. Lavorava. Manteneva la propria famiglia. Poi si è trovato davanti dei rapinatori armati che avevano appena seminato paura e violenza.

Chiunque abbia una famiglia sa cosa accade in quei momenti. Non si ragiona come un professore di diritto seduto dietro una scrivania. Si reagisce. Si ha paura. Si pensa ai propri cari. Si pensa che la prossima volta potrebbe andare peggio. Si pensa che forse si potrebbe non tornare a casa. La legittima difesa è un tema complesso, ma vi è una verità che troppo spesso viene dimenticata: difendersi è un istinto umano prima ancora che un principio giuridico. È qualcosa di profondamente radicato nella natura dell'uomo. Criminalizzare automaticamente chi reagisce a una minaccia significa ignorare la realtà concreta delle situazioni che milioni di cittadini temono ogni giorno.

C'è poi un aspetto che trovo particolarmente amaro. Il rapinatore sopravvissuto chiede un risarcimento per il trauma subito. Confesso che questa circostanza produce in me un senso di straniamento. Perché ancora una volta assistiamo a un fenomeno che caratterizza troppo spesso il nostro tempo: la confusione tra vittima e carnefice. Chi ha visto violata la propria attività? Chi ha vissuto la paura di un'aggressione? Chi ha dovuto convivere per anni con processi, udienze e incertezze? E chi, invece, aveva scelto di partecipare a una rapina armata?

Sono domande che molti cittadini si pongono e alle quali il dibattito pubblico dovrebbe rispondere con maggiore onestà.

Personalmente non ho mai nascosto la mia vicinanza umana a Mario Roggero. Gliela espressi fin dall'inizio e non vedo motivo per cambiare opinione oggi. Vedo un uomo che ha lavorato una vita, che si è trovato coinvolto in una tragedia e che ora affronta con dignità una prospettiva che farebbe tremare chiunque.

Mi auguro che la giustizia sappia tenere conto non soltanto delle norme, ma anche della realtà concreta dei fatti e della condizione umana delle persone coinvolte.

Perché uno Stato civile deve certamente punire chi sbaglia. Ma deve anche evitare che il cittadino onesto finisca per sentirsi più abbandonato del criminale che lo ha aggredito. E questa, caro Sandro, è la vera inquietudine che questa storia lascia in molti italiani.