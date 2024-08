L’oroscopo del 13 agosto 2024 di Branko

ARIETE Come se l’aveste ordinata da catalogo, Luna è per tutto il giorno in posizione attiva per i viaggi, non solo per vacanza ma anche per affari, lavoro, ricerche di occasioni lontane. Mercurio è sempre il vostro punto di forza per le finanze, suggerisce mosse vincenti. Le stelle raccontano una bellissima storia d’amore. Intrigante, piena di morbose curiosità, sfacciata nelle conquiste. Qualcuno sostiene che la gelosia sia un sentimento incivile, ma è qualcuno che non ama come voi.

TORO Effetto della Luna dei giorni passati sarà un abbassamento del tono vitale, anche in considerazione del fatto che non potete adesso ricevere la spinta diretta di Marte. Le guerre per il successo lasciatele stare, voi vincete con bravura e impegno. In amore la sensualità è la vostra carta vincente. Certi lavori domestici aiutano a non pensare e voi avete bisogno di liberare la mente. Peccato non vivere Venere in Vergine con semplicità.

GEMELLI Inizio un po’ difficile, poiché accanto alle dissonanze planetarie che già conoscete, si affiancherà una Luna davvero stressante. Per ben tre giorni sarà in Sagittario, organizzatevi in modo da non dovervi occupare di cose che non sentite, che vi infastidiscono. Prendetela con umorismo nel rapporto d’amore, seguite due occhi che vi guardano, perché è successo molte volte, proprio sotto questa Luna, di trovare l’amore.

CANCRO È quasi imbarazzante parlare di lavoro e affari prima delle grandi vacanze, ma le stelle hanno un loro calendario che noi dobbiamo seguire. Davanti a voi è già aperta una nuova stagione professionale, anche nei prossimi giorni sono previsti nuovi affari, iniziative che partiranno con questa magnifica pioggia stellare sono destinate al successo. Anche Venere è attiva pretende la sua dose di amore, doppia razione a Ferragosto.

LEONE Dopo tre giorni di Luna “scandalosa” in Scorpione, oggi la troviamo in Sagittario, l’effetto sarà molto diverso. Prima di qualsiasi altra iniziativa, voi dovete puntare sull’amore. Persone sole: avete voglia di un amore profondo che dia sicurezza e duri per sempre? Ogni giorno di questa grande vostra estate può farvi incontrare qualcuno che vi porterà dritto al matrimonio. Passione coniugale ritrovata, grazie a Marte addirittura superba.

VERGINE Spostamento e brevi viaggi di prima mattina, poi Luna assume postazione di disturbo dal Sagittario, sentirete una stanchezza notevole, programmate relax. I vari passaggi lunari vi rendono irrequieti perché disturbano il vostro ordine stabilito, costringono a cambiare le decisioni prese in famiglia, fanno venire mal di stomaco. Però voi siete bravi nel mettere insieme affari e sentimenti, porterete avanti progetti nelle attività pubbliche.

BILANCIA Venere sembra aver perduto il vostro indirizzo, probabilmente state passando da una casa all’altra, perché è risaputo che la Bilancia ama i possedimenti immobiliari. Oggi Luna in Sagittario annuncia momenti incredibili per il vostro Ferragosto. Le attrici della Bilancia vanno incontro a un vero successo, nuove scritture anche per l’uomo del segno. Tutti avrete la possibilità di sorprendere gli altri e voi stessi. Non vi sembrerà vero di essere riusciti a ottenere tanto con il minimo sforzo.

SCORPIONE Beni materiali. Dopo aver portato gioia al vostro amore, Luna passa oggi nel campo delle finanze, Sagittario, crescerà fino a diventare piena nel campo della famiglia il prossimo lunedì. Mercurio ottimo per i viaggi e per controllare la documentazione che serve nel lavoro e in affari. Attenti ai particolari, le clausole scritte in piccolo nei contratti, sono quelle che quasi tutti trascuriamo. Dite che in amore avete già dato? Mai stati più amati di adesso!

SAGITTARIO Mercurio sarà in Vergine per altri due giorni, ma voi potete programmare spostamenti e viaggi come più vi piace. Gli impedimenti sono quelli di tutti, ma voi questo Ferragosto avete nel segno una stupenda Luna che fa l’amore a distanza (come da norme governative) con Marte. Mantenete segreti alcuni accordi, ma non potete certo nascondere la vostra passione, Giove la fa vedere a tutto il mondo.

CAPRICORNO Tutti al mare, canta Nettuno in Pesci, questa mattina ancora in aspetto con Luna scorpionica, per voi molto positiva per i viaggi e gli incontri. Vivete ancora una situazione astrale unica, la più bella e pure fortunata, che deve essere sfruttata in affari anche se siete in villeggiatura, perché non si può mai sapere dove agiscono le stelle. Storie di amanti molto diversi - stato sociale, età, provenienza - per questo ancora più eccitanti. Vita sociale: un gesto di generosità.

ACQUARIO Amore, passione, desiderio. Marte invita le persone sole a vivere Ferragosto in luoghi di villeggiatura, insieme agli amici, oppure in città d’arte dove ci sono occasioni di divertimento. Perché se voi single, che volete trovare l’anima gemella, non ci riuscite in questo splendente agosto, la colpa non è delle stelle. L’invito alla passione e alla dolcezza è rivolto anche agli sposati, alle coppie già assortite. L’importante è stare in mezzo alla gente, siete bravi cacciatori quando individuate la preda giusta.

PESCI Spezzate la routine e la noia del quotidiano con un viaggio in luoghi senza tempo (Grecia, per esempio, Santorini, Mikonos…) per ritrovare quel qualcosa di “antico” e autentico, che è nel vostro carattere ma che

avete perduto ultimamente. Quando si registrano aspetti così forti verso un determinato settore è buona regola prendere una pausa e spostare l’attenzione dalle questioni pratiche a quelle che danno gioia e spensieratezza.