L'oroscopo del 14 maggio 2024 di Branko

ARIETE I sentimenti profondi che già esistono si consolidano e potreste prendere nuove e impegnative decisioni, per esempio decidervi per il matrimonio, programmare un figlio, iniziare una convivenza. Tutto il periodo è illuminato da Marte, ma trova il momento davvero sublime sotto questo primo quarto di Luna in Leone. Nuovi amori garantiti. Salute vigorosa, Mercurio ottimo per il commercio; cosa volete vendere e comprare, chi volete convincere nel lavoro? Tentare non nuoce.

TORO Un po' di prudenza non guasta, quando la Luna si trova infiammata in Leone, ma se andate apertamente verso l'obiettivo professionale finanziario, vincerete. Venere in posizione magnifica rispetto a Giove, concluderete la primavera con un grido di felicità. Il contatto con Saturno, invece, sarà ottimo per i beni immobili, questioni familiari non ancora sistemate. L'uomo Toro ha accanto una donna forte e bella che lo aiuta a superare un problema personale. Viaggi sì.

GEMELLI Basta con questo atteggiamento fraterno in amore, soprattutto nel matrimonio, anche se il vostro segno governa i fratelli e per di più i gemelli. Venere è un po' spenta per voi in Toro, ma avete dalla vostra parte un grande Marte, sfruttatelo, fermate chi vorreste amare. Oppure lasciatevi prendere, in questo periodo molti vi vogliono. Sarà per quest'aria da fanciullo che assume il vostro volto quando nel cielo risplende la Luna ormai quasi al primo quarto. Un viaggio sognato.

CANCRO I buoni auspici della Luna primo quarto proseguono, proseguite con le iniziative e i contatti, fino a domenica la situazione resta molto vivace anche per gli affari. Eppure si muove, nonostante Marte negativo. Sono delicati i rapporti con le persone autorevoli, non è facile la quadratura di Mercurio, ma avrà anche effetti positivi: spinge a fare chiarezza. E si richiede da parte vostra un gioco più sottile e astuto. Trasparenza massima invece in amore, Venere punisce le ambiguità.

LEONE Siete forti, convincenti e anche un po' moralisti, ma è proprio tale moralismo che affascina chi incontrate, la gente vi ascolta e vi segue. Non per niente i grandi condottieri della storia erano del Leone. Luna primo quarto nel segno, il suo influsso fortunato durerà per il resto del mese, avete anche l'aiuto di Marte, ce la farete. Fantastiche idee nella testa degli innamorati, giovani sposi, amanti. Viaggi e contatti con il lontano; in Francia, per esempio, trovate anche l'amore.

VERGINE Amministrazione, speculazioni di mercato, beni immobili.… Tutto ciò che riguarda il denaro è sostenuto dall’aspetto Giove-Sole, avrete un bel capitale. Grande successo in particolare per architetti, ortopedici, industriali, orafi, inventori e tutto ciò che è lusso. Le eventuali difficoltà nelle collaborazioni sono anche stimolanti, vedetela così. È richiesta però una diversa apertura verso il mondo. Primo quarto in Leone, è il vostro cuore che chiede di essere ascoltato.

BILANCIA Siete sempre così amati! Eros, il più bello di tutti gli dei, capace con un solo sguardo di suscitare le passioni più sfrenate, rappresenta il lato venusiano del vostro carattere, che trionfa sotto il primo quarto di Luna in Leone. Impossibile non parlare di affetti familiari e della vita amorosa che si manifesta in tutta la sua bellezza, attira nuovi ammiratori e corteggiatori. E troverete anche la forza di difendere i vostri interessi in un ambiente professionale che si mostra ostile.

SCORPIONE Separazioni delle carriere, dei beni, di qualcosa d'altro… Insomma, il messaggio delle stelle sembra chiarissimo, dovete chiudere con chi non avete chiuso, aprire con chi arriva adesso nella vostra vita, portato dal vento astrale in cambiamento, giorno dopo giorno più caldo e stimolante. Non sarete compresi da tutti, ma le vostre iniziative alla fine saranno premiate. Non c'è bisogno di affannarsi tanto, Marte è in fiore per voi. Amore totale. Attività sportiva: il nuoto.

SAGITTARIO È fortuna! Il primo quarto di Luna per il secondo giorno in Leone, seconda grande opportunità per il vostro lavoro e gli affari che interessano anche il coniuge o i figli, non perdete tempo con persone che vi fanno perdere tempo! Vi sentite un po' confusi perché troppo presi dall'amore e dalla passione, lasciatevi guidare da un esperto che gode della vostra massima fiducia perché qui si tratta di mettere insieme un capitale, creare un futuro per la vostra carriera. Amore da vivere totalmente.

CAPRICORNO La fortuna che vi lanciano Venere Giove dal Toro serve per ottenere risultati immediati, ma ancora più utile per guardare lontano, prendere decisioni che coinvolgeranno le prossime stagioni lavorative. La forza del Sole è con voi, riuscirete a sistemare anche i problemi dei figli, farete tacere i tanti oppositori che avete nel vostro lavoro. Marte in Ariete rappresenta anche i nemici professionali, non scatena solo le gelosie in amore. Indossate qualcosa di bianco e di rosso.

ACQUARIO Gambe, piedi, braccia, spalle, gola… Tutti i punti sensibili del vostro corpo sono toccati dalla Luna in Leone che non impedisce però incontri professionali importanti, quindi cercate di partecipare alle riunioni e convegni, andate da qualche parte, Mercurio è strepitoso E vi protegge in viaggio. Attenzione: primo quarto ha la forza di provocare un nuovo fulminante incontro d'amore che nasce anche con il favore di Plutone. Giorno febbrile, ritmo accelerato, situazioni pazzesche.

PESCI Due giorni ancora con i favori di questa imbattibile Luna in Leone, segno che governa la vostra salute e tutto quanto riguarda il lavoro, nessuno potrà fermarvi! Studiate, create, impegnatevi. Devono ancora nascere avversari e concorrenti capaci di fermarvi sulla strada del successo, vivete una stagione irripetibile della vostra vita. Saturno assume adesso il ruolo di grande pigmalione.

Se avete talento farà di voi una star… Protagonisti sexy in amore.