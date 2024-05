L'oroscopo del 2 giugno 2024 di Branko

ARIETE Non è male il destino che vi assegnano le stelle, dare e ricevere amore e passione. Splendido aspetto Luna-Marte-Venere-Giove, si può conquistare già in mattinata. Un amore mediterraneo per il vostro segno. Sposatevi all'Argentario, siamo in Toscana, terra vostra. Fatti nuovi, cambiamenti inattesi, lungamente pensati fino a diventare ossessione, trovano improvvisamente la loro occasione di realizzarsi. Scommettiamo che avrete il risultato desiderato entro la Luna piena di giugno, prevista per il 22. Martedì, il miglior Mercurio è per voi, soldi.

TORO Avrà molta forza creativa la Luna che si affaccia al vostro segno, sarà con voi domani e fino al 4, quando comincia a essere nuova in Gemelli, vostro campo dei soldi. Questa volta siamo noi a sollecitarvi ad accelerare in affari, dovete assolutamente far fruttare questo aspetto di Mercurio, visto che vola veloce… Ve la sentite di puntare più in alto, di andare contro un sistema, contro chi occupa posizioni di guida? Urano, astro della vostra attività futura, dice sì. L'amore non deve passare in secondo piano, la felicità non è un optional ma un vostro dovere.

GEMELLI È straordinaria la combinazione astrale, specie per i giovani sotto i 30, ma anche parecchio faticosa, perché richiede una buona percentuale di rischio. Voi siete preparati e potete sempre migliorare, domani arriva nel segno il vostro pianeta Mercurio, transito molto veloce ma avrà tempo per fare un grandioso aspetto con Giove e con Plutone. Se qualcuno di voi ambisce al potere, le stelle sono dalla sua parte. Amore splendido, bisogna tornare indietro di anni per trovare un cielo così complice, appassionato. Viaggi che portano fortuna.

CANCRO Potrebbe esserci un improvviso problema con l'ambiente professionale e posti che frequentate abitualmente, ma essendo festa forse siete liberi da impegni e potete dedicarvi esclusivamente al vostro privato. Questo il consiglio della Luna che cambia atteggiamento in Ariete, diventa nervosa e spericolata. Molta prudenza con la macchina. Rilassatevi e dormite, domani la Luna sarà diversa. I vostri piccoli affari o grandi progetti imprenditoriali-industriali, non bisogna trovare le persone giuste. In amore l'avete già trovata, ma per voi è tutto ovvio.

LEONE Fortuna nelle scelte private, occasioni anche di mettere a posto le questioni dei figli. Il cielo è limpido, domani però soltanto la Luna in Toro darà qualche momento di agitazione, ma nulla che possa compromettere l'esito di questo inizio giugno, per qualcuno di voi addirittura trionfale. Felicità in amore, appagamento passionale, apertura improvvisa nel mondo degli affari finanziari, Giove perfetto se cercate nuovi soci e collaboratori, oppure avrete voi richieste di collaborazione.

VERGINE Ci vorrà qualche ora di sonno in più, riposo tutto il giorno, per smaltire lo stress della settimana, è anche oggi presente quasi come una minaccia: Giove contro Saturno, ma anche Venere e il Sole sono in Gemelli… Esposizione al sole non indicata, sulla spiaggia restate sotto la bianca tenda con il vostro amore, fa tanto “tè nel deserto”… L'amore deve sfruttare gli auspici generosi della Luna in Ariete e Marte passionale, che risvegliano l'interesse per il sesso. Il vostro amore è una Repubblica libera.

BILANCIA Luna anche oggi in Ariete, opposizione. Da sola riesce a provocare situazioni caotiche in famiglia e nel matrimonio, ma non è detto si tratti di eventi negativi. Anche Marte aggredisce il vostro bel fisico, che non ha ancora ripreso lo smalto e la forza virtuale ma nonostante tutto ci sono stati anche momenti indimenticabili e la primavera non è ancora finita. A questo dovete aggrapparvi mentre andate in alto: Venere vince sempre. Speriamo possiate essere tutti al mare.

SCORPIONE Sotto il fuoco dell'Ariete, dove oggi agiscono Luna e Marte, significa: “intuizione divina”, nel senso che sfocia nella vostra testolina un'idea che metterete in atto la prossima settimana e sarà di sicuro successo. Sin da oggi, festa della Repubblica, richiamiamo l'attenzione sulla Luna nuova in Gemelli giovedì 6 giugno congiunta a Giove e Venere. Avrete un intuito infallibile e anche fortuna. Cercate solo di non cambiare troppo di frequente le vostre mosse perché poi la gente vi guarda con sospetto. La vostra missione in amore e offrire gioia agli altri, nascondere le proprie preoccupazioni.

SAGITTARIO E se proprio non potete stare senza far nulla, cominciate a fare l'amore… A far l'amore comincia tu, che tenerezza sentire e rivedere Raffaella giorni fa in televisione. Anche oggi nasce un aspetto che è un inno alla passionalità della donna e dell'uomo, avete Luna e Marte congiunti in Ariete, il massimo dell’espressione erotica. Gettatevi anche su qualche affare, cercate tra le bancarelle dei mercatini, molte volte si trovano oggetti interessanti.

CAPRICORNO I punti deboli della salute sentono la pressione della Luna tutto il giorno in Ariete, domani sarà in Toro e la situazione diventa più leggera e sarete in grado di studiare anche un nuovo piano di lavoro che cercherete di mettere in atto giovedì. Luna nuova in Gemelli nel vostro caso influenza proprio il lavoro e aiuta la salute. Ma più di un piano professionale, voi dovete studiare un attacco da sferrare con quella energia che solo voi sapete trovare. La storia veramente bella, tenera e commovente, la racconta Venere: amore.

ACQUARIO Il transito inedito di Plutone in trigono con Giove spesso coincide con il successo professionale o politico, oppure qualche onore o benessere materiale. In ogni caso oggi vi dà la possibilità di mettere a posto le situazioni della vostra vita che vi hanno provocato problemi oppure dato pensieri. Siete nel momento di massima protezione astrale, Venere è amore e aiuto anche per sistemare la famiglia, le proprietà immobili, eredità. Complimenti e auguri.

PESCI Qualsiasi cambio nel lavoro è positivo per il futuro, ma è comprensibile qualche incertezza iniziale. Troppi pensieri e tutti in un colpo, rilassatevi anche fisicamente.

È sempre più vicino un acquisto importante, una vendita, cessione, cambiamento di casa o di sede. Ma guardatevi anche intorno, ai vostri occhi di lince nulla sfugge, tanto meno se siete soli: c’è un tipo che vi viene sorridendo incontro e certo parla un linguaggio lunare… Guarda che luna, guarda che mare!