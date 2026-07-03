A2a, via al trasloco dal centro alla Life Tower con giardino sospeso e belvedere panoramico

Da giorni c'è un via vai di scatoloni che viaggia dal centro a via Ripamonti, l'area alle spalle dell'ex Villaggio olimpico allo Scalo Romana. É partito il trasloco dei dipendenti dalla sede storica in corso di Porta Vittoria, vicino alla Biblioteca Sormani e Palazzo di Giustizia, alla Life Tower di A2a, nome ufficiale della "torre faro" alta ventotto piani, ventitrè dei quali saranno adibiti ad uffici. Al 13esimo piano, a circa sessanta metri di altezza, sarà realizzato un giardino sospeso e, in cima, un belvedere offrirà una vista panoramica sulla città. Il piano dei traslochi prevede la consegna della storica sede alla nuova proprietà (Henderson Park) entro l'estate. In questi giorni sono iniziati i trasferimenti verso il nuovo edificio per concludersi entro la fine di settembre. La nuova sede, spiega A2a, rappresenta "una operazione di efficienza operativa e razionalizzazione del patrimonio immobiliare che permette di consolidare sette immobili del Gruppo verso il nuovo headquarter". A regime la Tower ospiterà circa 1.400 dipendenti. I consumi energetici scenderanno del 30% e l'azienda risparmierà circa il 35% di acqua potabile.

E ieri A2a ha siglato con Equinix (azienda mondiale nel campo delle infrastrutture digitali) l'avvio di una collaborazione industriale finalizzata al recupero e alla valorizzazione del calore generato dai data center, che sarà integrato nella rete di teleriscaldamento di Milano e includerà anche luoghi simbolo come il Duomo e Palazzo Reale.