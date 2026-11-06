L’alchimia tra scienza e horror, riecco il mito di “Frankenstein”

C’è grande attesa al Teatro Sociale perché, per la prima volta, questo «Frankestein» esce dalla madre patria e debutta in Italia, a Busto Arsizio. L’opera ispirata al famoso romanzo di Mary Shelley, nell’adattamento di Nick Dear reso celebre dal National Theatre di Londra, sarà in scena oggi e domani con la regia di Federico Maria Zanandrea che del Teatro Sociale è anche direttore artistico.

Il kolossal ha richiesto un allestimento imponente: 60 persone sulla scena, 110 fra costumi ed effetti speciali fra scenografie mobili, fuoco dal vivo, neve e acqua, 14 tecnici oltre a un cast di attori di rilievo. «Lo spettacolo, prodotto da Il Mecenate e dal Teatro Sociale, inaugura la stagione - ha spiegato Zanandrea - Desideriamo dimostrare che anche al di fuori delle grandi città possono nascere produzioni ambiziose capaci di richiamare spettatori e iniziare poi un percorso sui palcoscenici nazionali». La storia è attuale: lo scienziato Victor Frankenstein sfida i limiti della natura e dà vita a una creatura vivente e autonoma. L’essere prodotto in un laboratorio, senza amore e senza aver ricevuto le cure di chi lo ha generato, è condannato a una perenne ricerca di riconoscimento. Si scontrerà con il rifiuto degli altri. La storia fa riflettere sull’esclusione, sulle responsabilità e sul bisogno di sentirsi parte di una comunità. L’ambientazione rispetta il periodo storico e i costumi d’epoca. La profondità filosofica del testo si intreccia così con l’immaginario gotico e horror: da un lato l’impatto visivo, dall’altro il significato, potente perché universale. A interpretare Frankenstein è Eugenio Mastrandrea, già protagonista della serie Netflix «From ScratchLa forza di un amore». Con lui: Federico Maria Zanandrea, Deborah Morese, Carlo Valli, Chiara Baschetti, Corrado Tedeschi, Valentina Cardinali, Martino Iacchetti, Francesco Rizzi, Ludmilla Voronkina Bozzetti, Alessandro Zurla, Marco Benedetti, Leonardo Mei Bertocchi, Francesca Alberti, Simone Belli, Matteo Licori e gli allievi del Liceo Candiani di Busto Arsizio. Oggi segna anche il debutto in teatro di Ludmilla Voronkina Bozzetti, già indossatrice sulle passerelle internazionali e musa di maestri della fotografia come Max Vadukul e Andrea Varani. «Apro un nuovo capitolo del mio percorso artistico - racconta Ludmilla - Mi sono dedicata alla recitazione con passione, devo dire che è tutto sfidante, il linguaggio del corpo, la mimica facciale, l’interpretazione di un personaggio con le sfaccettature emotive. Sono una contorsionista del circo, fra le prime persone che la creatura vede. Il suo carattere di mostro dipende da chi via via incontra. Il circo cercherà di sfruttarlo ed io sono invidiosa perchè mi sta rubando la scena: ero l’unica stella. Perciò elaborerò un piano per farlo scappare».