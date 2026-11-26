Non ci era piaciuta, l’estate scorsa, l’idea di Christopher Nolan, regista che peraltro ammiriamo parecchio, di trasformare Elena «dalle bianche braccia» in una principessa nera interpretata da un’attrice di origini keniote. Come non ci era piaciuto ritrovare nel live action della Disney una Biancaneve che non era più tanto bianca come la neve ma aveva i tratti di una giovane di origini latine. E poi, di male in peggio: non avevamo sopportato quell’ultima versione di Jesus Christ Superstar che, affidando il ruolo del protagonista, il figlio di Dio, a una donna di origini nigeriane, aveva fatto un gran parlare di sé. La lista potrebbe andare avanti a lungo. Perdonate il gioco di parole, ma ne abbiamo viste di tutti i colori. Quasi tutti della stessa gradazione: neri che fanno i bianchi per dare alla produzione quel tocco di politicamente corretto che piace ai benpensanti.

E così alla prima della Scala, per rendere giustizia a Shakespeare, ci sarebbe piaciuto sapere di Otello, il Moro, interpretato da un tenore nero.

Altrimenti rischiamo di doverci sorbire, prima o poi, un biopic sul primo presidente afro degli Stati Uniti con Clooney nei panni di Obama.