Chi, come me, ha seguito la storia del Piccolo Teatro dagli anni Sessanta del secolo scorso, aveva capito fin da allora che a Milano non era nato un nuovo teatro, ma una nuova idea di teatro, con la formula ben nota «Un teatro d’Arte per tutti».

De Monticelli aveva scritto che era nato «un movimento che avrebbe investito e trasformato tutta l’attività di prosa in Italia». Non fu tutto rose e fiori, fin dall’inizio, alla rivolta artistica, seguì una rivolta organizzativa che non si poteva realizzare con i pochi milioni che Andreotti, su pressione di Mario Apollonio, stanziava per l’allora Teatro Comunale di Via Rovello che si presentava come un bene pubblico, una necessità collettiva, uno spazio di elevazione spirituale, di rifondazione del pubblico milanese.

Grassi non temeva le polemiche, non amava le «trombonate», né le «pornologie», così come non amava il vecchio teatro capocomicale. Voleva un teatro di regia che si rispecchiasse nel proprio tempo. Sembrava una illusione salvifica, ma a Grassi piaceva verificare, tanto che, un anno dopo l’apertura del Piccolo, convocò a Milano, in un convegno, tutte le professionalità teatrali del tempo, per discutere della politica dei teatri stabili, della erogazione delle sovvenzioni, dei diritti degli operatori, del sostegno da dare agli autori contemporanei.

Non c’erano soldi, Strehler si lamentava della sua poverissima paga e ricordava l’assenza di un albo per i registi. A quei tempi non si cercavano definizioni, quello che stava nascendo era un Teatro di poesia, vista come un atto rivoluzionario. In ottant’anni, la storia del Piccolo è anche una storia di rivoluzioni, confermata dalla direzione artistica di Ronconi, i cui spettacoli erano dei veri e propri «trattati» sull’uso dello spazio scenico.

Anche Claudio Longhi ha continuato le scelte dei maestri, solo che ha cercato di dare una svolta alla storia del Piccolo: da teatro di regia, a teatro di residenze nazionali e internazionali, declinando i principi, inventati dai fondatori, in una serie di progetti che hanno coinvolto nuove realtà artistiche: una diversa idea di contemporaneità (Indicativo Presente), un metodo didattico più aderente alla realtà storica, arricchito da un programma editoriale, fino a rivendicare una personale concezione del tempo, coniugandolo sempre con l’agire teatrale e distinguendo tra tempo della ragione, tempo della passione, tempo della meditazione. Longhi non ha rinunziato alla diversità dei generi, tanto che come esempio di teatro civile, oggi porterà a Palazzo Marino, nell’aula consiliare, lo spettacolo di Milo Rau «Il Processo Pelicot», anche in diretta streaming in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un oratorio che mi ha ricordato «L’Istruttoria» di Weiss, prodotta dal Piccolo nel 1967, un oratorio contro l’Olocausto.

È l’inizio di una programmazione che evidenzierà al meglio Il Canone Piccolo, con spettacoli di forte impegno estetico come il «Faust» con la regia di Latella, «Il Signor Puntila e il suo servo Matti» per la regia di Claudio Longhi, impegnato in un nuovo classico di Brecht insieme a Lino Guanciale, dopo il successo di Arturo Ui con Orsini. Non mancherà la collaborazione col Teatro alla Scala mentre, per maggio, è annunziata un’indagine storica sulle origini dell’esperienza dei Teatri d’Europa. La programmazione prosegue con spettacoli internazionali, firmati da grandi registi.