Sembrava che uno spiraglio si fosse finalmente aperto. E invece, dopo essere saltata l’apertura della stagione lirica della Fenice di Venezia, ora tocca a quella sinfonica, in programma il 28 novembre. I lavoratori, riuniti in assemblea, avevano presentato al sovrintendente Nicola Colabianchi un pacchetto di cinque richieste: tra cui la nomina di un segretario artistico e l’ampliamento della pianta organica. La direzione aveva risposto per iscritto, dichiarandosi disponibile a valutare le richieste e chiedendo ai dipendenti un atto di fiducia revocando lo sciopero. I sindacati hanno però tirato dritto: «Con due assemblee molto partecipate, si sono espressi con il voto 215 dipendenti: la maggioranza ha confermato lo sciopero previsto per il 28, in occasione dell’apertura della stagione sinfonica. Con tutta evidenza, si è completamente esaurita la fiducia nella correttezza e nella disponibilità della Direzione». Sipario, dunque.