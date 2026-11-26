È l’Otello di Giuseppe Verdi, su libretto di Arrigo Boito, a inaugurare la nuova stagione della Scala, il 7 dicembre. Si torna laddove tutto cominciò, considerato che Otello conobbe il suo debutto - nel 1887 - proprio sul palcoscenico milanese. Raggiunge il podio Myung-Whun Chung, al debutto come direttore musicale del teatro. Apriti cielo: dopo Mario Del Monaco e Plácido Domingo, chi può ancora permettersi di essere Otello a Milano? È il mantra dei professionisti della nostalgia, quelli per cui il sacro fuoco del Moro di Venezia si sarebbe spento con i grandi tenori del passato. A raccogliere la sfida è Brian Jagde, tenore newyorchese, con base europea alle porte di Roma. Sarà lui a vestire i panni del (non) Moro di Venezia: spiegheremo perché “non”. Il confronto con i giganti è inevitabile, ma ogni generazione ha il diritto – e il dovere – di misurarsi con quest’anti-eroe shakespeariano- verdiano-boitiano.

Sciogliamo un dilemma. Il suo nome: come si pronuncia?

«Jeid».

Origini?

«Tedesche, anche se bisogna risalire indietro di parecchi secoli. Pare che i miei antenati fossero cacciatori».

Cacciatori gli avi, generale il suo Otello. Un uomo di comando che dopo il celeberrimo «Esultate!», con cui irrompe in scena, sviene. Così vuole il regista Damiano Michieletto. Un condottiero che perde i sensi?

«Ha appena combattuto e vinto. È completamente sfinito, non ce la fa più. E crolla».

Come Dante, che però è poeta. Senta, nella lettura di Michieletto, il motore della tragedia non è tanto la gelosia, quanto l’insicurezza di Otello. Ci spiega?

«È un’insicurezza legata alla sua condizione di straniero. Otello non si sente accettato».

Eppure il Doge e il Senato di Venezia mandano una delegazione a Cipro per rendergli omaggio dopo la vittoria, celebrandolo...

«Ma lui sa che sono gentilezze di facciata. In realtà, sente di non essere accettato ».

E la moglie Desdemona? Bella, ricca, veneziana. Lo ama. Non dovrebbe bastare? « «È proprio il fatto che lei appartenga all’alta società a renderlo ancora più insicuro. Otello sa di non appartenere a quel mondo».

Dunque il nemico non è soltanto Jago, è Otello stesso.

«É un uomo pieno di dubbi. E Jago sa come insinuarsi in quelle debolezze».

In questa produzione, Jago è un maggiordomo. Lei?

«Resto un comandante della Marina militare, negli anni ’30 del ’900».

Un uomo potente, ma insicuro, straniero, diverso. E la gelosia?

«C’è, è presentissima. Anzi è un pensiero che gli gira continuamente nella testa. Otello finisce per credere a Jago perché è già pieno di dubbi su Desdemona ».

Il suo Otello sfugge al tradizionale aspetto del Moro. Eppure Boito parla di «atro tenebror» sul viso, di «gonfie labbra», di «tempie oscure». Dove finisce la verosimiglianza?

«Ma dov’è la verosimiglianza quando personaggi di 15 anni vengono interpretati da cantanti cinquantenni? Il pubblico sa benissimo che a teatro esiste la finzione».

Qual è il momento che aspetta con più impazienza? Che non vede l’ora di cantare?

«Ce ne sono tanti. Ma sicuramente il primo duetto con Desdemona. È l’unico momento in cui Otello è felice».

Fra i personaggi che ha interpretato, che posto occupa Otello?

«È il mio preferito. È un ruolo difficilissimo, eppure non so spiegare perché: lo vivo come una seconda pelle».

Chiede infinite sfumature vocali...

«Dal pianissimo al grido, dal lirismo al colore più scuro. C’è tutto. È un capolavoro. Devo cambiare colore alla voce in un istante. È proprio questo che rispecchia la natura di Otello: è un guerriero, pronto a cambiare direzione e reagire».

Torniamo all’«Esultate!», con cui si presenta in scena: un’esplosione di potenza. E tutto questo a freddo. Ci vuole coraggio.

«Comincio a scaldare la voce un’ora prima. Del resto, succede anche in Aida : devo affrontare subito “Celeste Aida”, un’aria difficilissima. Bisogna arrivare preparati».

In Italia, basta pronunciar il nome di Otello perché scattino i confronti: Del Monaco, Domingo... Avverte il peso della tradizione?

«Certamente. Già il fatto che in questa frase il mio nome finisca accanto a quelli che lei ha nominato procura un tremore. Però di mestiere faccio il cantante, sono pronto ad affrontare questa sfida».