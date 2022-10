5 smartwatch in offerta che non puoi perdere con i Prime Day 2022

Gli smartwatch sono davvero tanti ma non sono tutti uguali, benché molte funzioni li rendano simili tra loro, ce ne sono alcuni più adatti ad attività particolari. Scegliere non è sempre facile, soprattutto per chi ha a disposizione un budget limitato o non vuole fare appello soltanto ai marchi più blasonati e costosi.

Sono da considerare anche estensioni degli smartphone a cui vengono associati perché permettono di rispondere o rifiutare chiamate, di leggere messaggi (alcuni smartwatch consentono anche di scriverne) e notifiche senza dovere per forza di cose avere il telefono tra le mani, cosa particolarmente apprezzabile quando si guida un veicolo.

ne proponiamo cinque per tutte le tasche, scelti in base a caratteristiche che li rendono a loro modo unici e che possono soddisfare anche gli utilizzatori più esigenti.

Samsung Galaxy Watch4

Tra le cose più interessanti dello smartwatch Samsung Galaxy Watch4 c’è il monitoraggio delle attività sportive, oltre 90, che vengono riportate con fedeltà, tracciando consumi calorici, tempi impiegati per raggiungere gli obiettivi prefissati da chi ne fa uso e tiene conto dei punteggi fitness, una scala di valori che aiuta a tenere traccia dei progressi.

È dotato di Gps, Bluetooth e Nfc per i pagamenti elettronici. Il display SuperAmoled da 1,2 pollici ha una risoluzione di 396x396 pixel e consente una piena lettura anche sotto il sole. Samsung dichiara l’orologio resistente all’acqua per un’ora fino a 5 atmosfere (50 metri di profondità).

Il comparto dei sensori prevede, oltre alla misurazione dei parametri vitali come il battito cardiaco e la pressione sanguigna e l’analisi della qualità del sonno, anche la rivelazione della composizione fisica come massa grassa e muscolare.

L’autonomia della batteria è di circa 2 giorni e si ricarica in poco meno di due ore.

Ha a bordo Wear OS, il sistema operativo per smartwatch sviluppato da Google, questo lo rende compatibile soltanto con dispositivi Android (a partire dalla versione 6 in poi). Le funzioni elettrocardiogramma (ECG) e la misurazione della pressione arteriosa sono disponibili soltanto se si possiede uno smartphone Samsung.

Garmin Fenix 6

È uno smartwatch completo. Garmin Fenix 6, a differenza della versione Pro il cui prezzo è superiore, non include le mappe e la possibilità di collegamento alle reti Wi-fi. Fatte salve queste differenze, non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori, a cominciare dal vetro Gorilla Glass 3 che lo protegge anche nelle situazioni più estreme.

Rileva i più svariati parametri e ne fa un uso statistico. Per esempio, in base alle attività svolte, riesce a restituire l’indice “Body battery” che corrisponde allo stato di forma di chi lo indossa. Le funzioni di allenamento e il sensore Garmin Elevate permettono la registrazione dei battiti e vibrazioni dello smartwatch a seconda delle frequenze cardiache raggiunte. Aspetti interessanti per chi svolge attività sportive intese e varie.

Oltre al monitoraggio dei parametri vitali e del sonno, la registrazione dei consumi di ossigeno viene effettuata in rapporto alla temperatura e alla quota. Questo grazie ai sensori che fungono da altimetro e termometro (oltre cha da barometro e da bussola).

Chi possiede accessori come, per esempio, fasce cardio e sensori di potenza, può sincronizzarli allo smartwatch che, in questo modo, diventa più completo nel monitoraggio dei valori durante le attività sportive.

Al pari degli smartphone della fascia in cui è inserito registra le cadute e avvisa automaticamente i servizi di emergenza. Le notifiche vengono ricevute in tempo reale ed è possibile rifiutare o accettare telefonate che, però, dovranno essere proseguite al telefono.

L’uso che si fa delle tante funzionalità offerte da questo smartwatch condiziona anche la durata della batteria si spinge fino 12 giorni. A ottimizzare i consumi anche la tecnologia Gnss di Sony che rende meno esose le risorse chieste dal Gps che include soltanto le mappe europee. Va da sé che l’uso del Gps riduce la durata della batteria.

Il display da 1,3" è adeguato alla quantità di dati che rende disponibili. Può essere associato a dispositivi Android e iOS.

OPPO Watch Free

È un prodotto entry-level che, a un costo contenuto, può accontentare anche persone con esigenze di rilievo.

OPPO Watch Free ha un display Amoled da 1,64 pollici ne fa uno strumento facilmente consultabile nella lettura dei dati dell’ossigenazione del sangue, delle calorie bruciate, della frequenza cardiaca e della qualità del sonno, fase durante la quale registra anche i periodi di russamento per meglio identificare eventuali problemi di respirazione mentre si riposa.

Sono oltre 100 le modalità di allenamento preimpostate e delle quali tiene traccia durante lo svolgimento.

La batteria ha una durata fino a 14 giorni e la ricarica veloce permette, in circa 5 minuti, di accumulare l’energia necessaria a farlo funzionare per un giorno, funzione utile per chi è in continuo movimento.

Ottimale anche la gestione delle notifiche e delle telefonate, alle quali però occorre rispondere dallo smartphone.

È compatibile con gli smartphone dotati di Android (versione 6 e successive) e iOS (dalla versione 10).

Huawei Watch GT 3

Osservandolo si capisce cosa dice di sé questo smartwatch, pensato soprattutto per lo sport ma anche per essere indossato da chi ha a cuore lo stile e l’eleganza.

Il meglio, come è ovvio che sia, è però al suo interno. Huawei Watch GT 3 è dotato di un comparto sensori migliorato rispetto ai precedenti modelli, è particolarmente incentrato sul monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro questo che sorveglia e registra di continuo.

Supporta oltre 100 attività sportive e, grazie allo storico dei dati raccolti, crea un piano di allenamento personalizzato che tiene conto anche delle capacità motorie di chi lo indossa.

Elementi che, sommati tra loro, ne fanno uno strumento utile anche per chi non è più giovanissimo e necessita un monitoraggio attento di parametri vitali.

Le caratteristiche tecniche vedono, insieme al display da 1,43” che permette una comoda lettura delle notifiche, una batteria che vanta un’autonomia fino a 14 giorni.

Compatibile con HarmonyOS, ossia il sistema operativo sviluppato da Huawei per i propri smartphone, può essere associato anche a dispositivi Android (dalla versione 6 in poi) e iOS (dalla versione 9).

Ticwatch Pro 3 LTE

Il marchio non è molto noto in Italia ma il Ticwatch Pro 3 LTE è uno smartwatch di tutto rispetto, a partire dalla dotazione hardware. Il processore Snapdragon Wear 4100, pensato per il sistema operativo Wear OS di Google permette un uso molto fluido dell’orologio, accompagnato da un display Amoled da 1,4 pollici che ne rende nitida la lettura dei dati e delle notifiche.

Supporta la funzione Vodafone OneNumber con cui lo smartphone Ticwatch può condividere minuti per le chiamate e il piano dati. Questo giustifica le buone performance dell’altoparlante e del microfono che garantiscono qualità elevate durante le chiamate anche se, per avere risultati migliori, è consigliabile tenere l’orologio il più possibile vicino alla bocca.

Consente il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, dello stress e quello del sonno, non prevede però l’ECG. Il Gps ha una ricezione rapida e il sensore Nfc permette di usare il Ticwatch anche per i pagamenti.

La durata della batteria varia da 3 a 45 giorni, a seconda dell'uso che si fa della modalità intelligente che prevede il monitoraggio continuo dei parametri.