Fotocamere da 200 megapixel, tv, lavapavimenti. Il futuro di Xiaomi

Il 5 ottobre l’azienda cinese Xiaomi ha presentato le nuove gamme di prodotti, che vanno dagli smartphone alle tv, con particolare enfasi sugli smartwatch e sugli aspirapolvere intelligenti.

Spiccano gli smartphone 12T, i tv Q2 series e Vacuum X10+ il robot che fa da aspirapolvere e lava pavimenti. Si tratta di due diverse famiglie di prodotti che segnano i tempi in cui viviamo e raccontano il futuro.

Ecco cosa suggeriscono.

Una fotocamera da 200 megapixel

Gli smartphone Xiaomi 12T e 12T Pro hanno a bordo un processore Snapdragon 8+ Gen 1, un chip da 4 nm che garantisce fino a 3 GHz di velocità di clock e che garantisce una riduzione dei consumi in misura del 25%. Non sono le specifiche tecniche generali degli smartphone 12T ad attirare l’attenzione, quanto il comparto fotografico che, nel caso del 12T, permette di scattare immagini a 108megapixel mentre il 12T Pro arriva a 200 megapixel. Una risoluzione che non ha uguali sul mercato e che, in definitiva, non serve a granché. A chi possono servire fotocamere a 200 megapixel? A quale scopo può essere impiegata una simile risoluzione? La risposta non sazia la domanda: simili fotocamere attirano clienti e sono pura sperimentazione.

Il 12T e il 12T Pro sono due telefoni di alta gamma e, salvo variazioni al listino o offerte di lancio i prezzi partono da 599,9 euro (per il 12T) e da 849,9 euro (12T Pro).

Le due facce della tecnologia

Se la famiglia di smartphone 12T integra una tecnologia che funge da richiamo e che non trova una grande attuabilità, il robot Vacuum X10+ è veramente il segno dei tempi che cambiano, portando beneficio alle persone.

È un robot che, oltre a fungere da aspirapolvere, lava e asciuga i pavimenti. Non è una prima assoluta, ci sono prodotti simili che svolgono i medesimi compiti e a un prezzo più contenuto rispetto agli 899 euro che occorrono per portare a casa il neonato di casa Xiaomi.

In questo caso però, il prezzo è in parte giustificato dalla capacità del robot di svuotare in modo autonomo il comparto in cui deposita ciò che aspira dai pavimenti, ed è uno dei segnali di continuità delle tecnologie per l’uso quotidiano che affonda le radici in un passato di cui non abbiamo memoria.

Il Vacuum X10+ (il cui prezzo sembra comunque esagerato) ha il pregio di spostare verso l’alto l’asticella delle aspettative che possiamo nutrire nei confronti della tecnologia per la casa. Le nostre nonne hanno speso quantità impressionanti di tempo per lavare i panni, traendo dall’avvento delle lavatrici un beneficio che le generazioni recenti non hanno mai avvertito come tale.

Chi, oggi, lava il pavimento di casa tutti i giorni – grazie alla tecnologia che Xiaomi sta sdoganando – può risparmiare un’ora di tempo al giorno (facendo una stima sommaria) il che significa 365 ore l’anno, ovvero due settimane. Non è pubblicità al prodotto Xiaomi ma una riflessione più ampia rispetto a quelle tecnologie che, pure essendo costose, hanno veramente un impatto sulla qualità del nostro quotidiano.

L’ecosistema in una tv

I televisori Q2 Series sono dotati di tecnologia QLed e supportano Dolby Vision Tm IQ e Dolby Atmos, ovvero una tecnologia audio surround. I tv sono dotati di nove sensori che rivelano l’illuminazione e adattano l’immagine ma, anche in questo caso, non sono le specifiche tecniche strettamente dette a fare la differenza.

Xiaomi ha pensato di creare un ecosistema rendendo i propri tv un hub mediante il quale interagire con Google Assistant, l’assistente virtuale di Big G. Un microfono a bordo dei televisori Q2 Series permette di controllare con la voce i dispositivi intelligenti, tra i quali quelli della stessa casa produttrice cinese, creando così un ecosistema, uno degli effetti di sinergia positiva che spingeranno i consumatori a orientarsi verso un marchio piuttosto che un altro.

I prezzi dei tv partono da 599,99 euro (per i 50 pollici), 699,99 (55”) fino agli 899,99 euro per i 65 pollici.

Le altre novità

Per accontentare ogni esigenza Xiaomi ha presentato anche gli smartwatch Smart Band 7 Pro con display rettangolare, pensato soprattutto per le attività sportive (al prezzo di 99 euro) e il nuovo Redmi Pad, tablet con diagonale da 10,6 pollici pensato per la riproduzione video e progettato per l’uso durante le riunioni.

Questi sono però prodotti che servono al posizionamento di Xiaomi, che sta giocando la partita sull’innovazione e sull’arrivare prima della concorrenza nei segmenti strategici.