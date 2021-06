Attacco al provider Fastly: bloccati migliaia di siti

Migliaia di siti Internet in tutto il mondo, da Amazon a Kickstarter, dal Guardian al Financial Times, sono risultati inaccessibili. Nel tentativo di caricare l'homepage, appare l'errore 503, il quale segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico. Su Twitter alcuni utenti puntano il dito su un possibile malfunzionamento della diffusissima rete di Content delivery network di Shopify. In Italia, il down ha colpito il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Offline anche GitHub, Vimeo e il sito del governo britannico

Il crash è avvenuto nella mattina di oggi, 8 giugno. I siti dei più importanti giornali del mondo sono improvvisamente andati fuori uso. Appena prima di mezzogiorno, sono saltati NyTimes, Guardian, Bbc. Ma anche El Mundo, Financial Times, The Verge, Le Monde. Non solo: malfunzionamenti si registrano ancora su Amazon, Reddit, Twitch e GitHub. E sono offline anche siti istituzionali, in doverse parti del mondo.

Non sono note, al momento, le cause del down. Gli errori segnalati erano diversi: da un'interruzione di connessione del server, l’errore 503, alla mancanza di riconoscimento del dominio. Il problema è comunque su scala mondiale. Riguarda siti americani, così come europei o australiani. Sarebbe dovuto al Cnd, ovvero al Content delivery network. Si tratta della rete per la distribuzione dei contenuti attraverso Internet. Il malfunzionamento non è ancora risolto. Molti siti sono ancora inaccessibili, altri vanno a singhiozzo. Sembra che all'origine ci sia del service provider americano Fastly, che, come dichiarato sul sito ufficiale, sta indagando su cosa sia successo.