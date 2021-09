Titiro, l'app che rende il condominio "smart"

L'allarme in casa, la chiusura delle tapparelle, ma anche la pet sitter per Fido e la prenotazione della piscina. Tutto con un "tap", stando comodamente sdraiati sul divano come novelli Titiro, il pastore che componeva sonetti all'ombra di un ampio faggio. E proprio dal protagonista delle Bucoliche di Virgilio prende il nome Titiro Digital, l'azienda milanese che si pone come obiettivo quella di rendere il condominio più smart, attraverso la gestione integrata sia del proprio appartamento che degli spazi comuni, passando per tutti i servizi di uso quotidiano.

"Oggi viviamo con il telefono in mano", spiega Francesca Cassani, ad di Titiro Digital, " Per questo abbiamo deciso di realizzare uno strumento che possa, attraverso uno smartphone, semplificare la vita non solo dei residenti ma anche degli sviluppatori e dei gestori di building. Con l’app è possibile controllare la domotica dell’appartamento, quindi luci, tapparelle, climatizzazione, antintrusione, ma anche prenotare piscina, palestra, Spa e alcuni servizi quali la lavanderia, trattamenti estetici, massaggi, personal trainer. Fino al lavaggio auto. Un servizio anche in questo caso a domicilio: l’auto verrà prelevata dal box e riconsegnata pulita e profumata ".

Una sfida, quella di Titiro Digital, iniziata durante la pandemia. Il core business? Creare sotfware su misura a servizio del mondo immobiliare e raggiungere un primato d'eccezione nel settore dell'innovazione. L'azienda è stata presentata oggi al 29esimo Forum di Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure, ma c'è già un esempio concreto: l'app adottata dai Giardini d'Inverno, progetto residenziale dell’architetto Paolo Caputo promosso da China Investment a Milano, scelto come residenza da vip, calciatori, imprenditori e professionisti che possono già usufruire dell'app per la domotica di casa, i servizi per gli animali domestici, il noleggio con conducente, le pulizie o servizi dedicati a cura di negozi di riferimento in città.

Ma non solo. Titiro permette anche una comunicazione diretta e più efficiente con l'amministratore di condominio e presto permetterà anche di gestire le spese condominiali. E se c'è un guasto? Nulla di più semplice: basta aprire una segnalazione al costruttore per avere interventi di manutenzione.