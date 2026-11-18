Un vero peccato. Flavio Cobolli viene sconfitto con il punteggio di 6-7, 0-6 per mano dell’americano Frances Tiafoe ed è eliminato dal girone delle Atp Finals quando manca ancora la sfida contro Carlos Alcaraz. La gara è girata al tie-break del primo set quando Cobolli ha avuto due palle per vincere il set ma poi l’americano è bravo a mettere quei 4 punti consecutivi per portarsi avanti. Da quel momento in poi, Cobolli non si è più ripreso cedendo di schianto nel secondo set. Il suo tallone d’Achille odierno è stato soprattutto il rovescio, finito troppe volte in rete. Sbagliando si impara: peccato, soprattutto, per il “cappotto” del secondo set che servirà per continuare nel processo di crescita. Il valore del tennista romano non cambia, la sua prima partecipazione significa tanta esperienza in più e la consapevolezza di essere tra i migliori tennisti del mondo.

I rimpianti del primo set

Pronti via, il primo set non poteva cominciare nel modo migliore: Cobolli strappa subito il break a Tiafoe e conferma sul turno di servizio successivo, parziale di otto punti a zero per l’italiano. L’americano risponde ma Flavio si porta sul 3-1 e ha una grandissima occasione per bissare il break del secondo game ma stavolta Tiafoe è bravo ad annullarla, 3-2. Il tennis è sport in cui tutto può cambiare nel giro di pochi secondi: Frances si riprende il break e sale 4-3: Cobolli è un po’ in difficoltà, rischia di cedere di nuovo il servizio ma annulla due palle break portandosi sul 4-4.

Tra lunghi scambi e servizi vincenti, i due avversari se la giocano al tie-break (6-6): l’equilibrio è totale, al cambio di campo si va sul 3-3. Ma è Cobolli a mangiarsi le mani per essere salito sul 6-4, due set point a sua disposizione ma Tiafoe recupera e mette quattro punti consecutivi. Finisce 8-6 dopo un’ora di gioco, 1-0 per l’americano.

Mai in campo nel secondo set

È sicuramente un inizio delicato e in difficoltà per Cobolli che non riesce a togliersi di dosso le scorie lasciate dall’aver perso il tie-break: cede subito il servizio dopo essere stato avanti 30-0, l’americano poi fa quattro punti consecutivi e ne me mette altri quattro nel turno di servizio, 2-0. Flavio accusa il colpo e cede di nuovo la battuta, 3-0, mentre Tiafoe gioca sul velluto e si porta molto rapidamente 4-0. Si spegne la luce, l’americano strappa un altro break dopo un quinto game molto combattuto e sale 5-0, servirà per il match. Non c’è più gara, Tiafoe sale 40-15 e si procura due match point: arriva anche il 6-0, finisce nel peggiore dei modi la prima volta di Cobolli alle Finals.

La felicità di Tiafoe

“È stata una partita molto difficile, entrambi eravamo molto nervosi. Ho iniziato male, poi ho vinto il tiebreak e sono riuscito ad andare avanti nel secondo set. Sono contento di essere ancora in gioco”, dichiara l’americano al termine della gara. “La sfida con Medvedev? Sono felice di affrontare un campione così forte in un campo così, il più bello dopo New York per l’atmosfera che si vive. Speriamo sia un’altra grande battaglia”.