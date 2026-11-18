Nubi nere, o quantomeno grigie, si addensano all’orizzonte. Il colore dipende, più che altro, da cosa accadrà nel consulto medico che Jannik Sinner si appresta ad avere negli Stati Uniti per il suo ginocchio destro che non ne vuole sapere di guarire. L’indiscrezione, di Vanity Fair, getta nuove ombre sulla sua condizione fisica e interrogativi sulla vera data di rientro in campo.

Cosa c’è che non va

La domanda è legittima: possibile che ancora oggi, dopo tanti mesi, non se ne sia venuti a capo? Possibilissimo, evidentemente. Più che altro, a destare una certa preoccupazione è il nuovo consulto specialistico che il campione e il suo team faranno oltreoceano dopo aver, nei mesi scorsi, già interpellato tra i massimi esperti in questo campo. Se ancora oggi, nella seconda metà di novembre, è necessario comprendere a fondo come sta il suo ginocchio, significa che la questione è ben lungi dall’essere risolta definitivamente.

Qual è l’iter da seguire

Sinner è seguito dal professor Alberto Zangrilli e l’équipe del San Raffaele di Milano. Nelle scorse settimane sono stati numerosi i contatti tra Jannik e il primario fino a quando, il 10 novembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata da uno dei suoi sponsor, l’altoatesino ha spiegato di essere seguito 24 ore su 24 e lavorare sodo per tornare in campo al più presto.

Sinner, in quell’occasione, non ha fatto mistero di aver passato mesi non facili: la perdita di peso dovuta anche all’intervento alle tonsille ma più che altro l’essere costretto a dedicarsi al recupero, con i tempi che ci vogliono. “Voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25”, ha spiegato alla stampa in maniera serena ma consapevole. Tutto vero, ma certamente si sperava che a questo punto il traguardo fosse in dirittura d’arrivo, che bastasse ormai attendere la fine delle festività natalizie per rivederlo in campo a gennaio agli Australian Open, il primo vero obiettivo della nuova stagione come dichiarato da lui stesso a Milano. “Si, l’obiettivo è questo ma anche fare, magari, qualche torneo prima. Devo comunque prendere tutto un passo dopo l’altro, se affrettassimo potrebbe andare peggio”. Tra l’altro, Sinner compare nella locandina del Six Kings Slam del torneo in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre.

Cosa ha Sinner

La necessità di un nuovo consulto, negli Stati Uniti, potrebbe ulteriormente allungare i tempi di attesa. Il campione ha, da sempre, optato per una terapia conservativa per un’infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, molto probabilmente legata al sovraccarico continuo per gli allenamenti e le gare. Quando si verifica questa problematica, si ha un dolore frequente sulla parte esterna del ginocchio.

Dunque, staremo a vedere: sarà importante capire l’esito del consulto americano per tirare le somme. Perché, se la problematica non fosse soltanto legata alla bandelletta ma ci fosse dell’altro, si dovrà capire se per risolvere dovesse essere necessario anche un intervento chirurgico (ovviamente, con tutti i condizionali del caso). Resta una mera ipotesi, al momento, ma dopo 4 mesi di stop dopo Wimbledon qualche nube si addensa, ancora, all’orizzonte.