Una gara che non metteva più niente in palio ma giocata per il gusto di dare spettacolo e alzare l’asticella. Carlos Alcaraz, già qualificato alle semifinali delle Atp Finals, sconfigge nettamente Flavio Cobolli, già eliminato dopo le prime due gare, con il punteggio di 6-4, 6-1 dopo un’ora e 5 minuti di gioco. Una prova di forza, l’ennesima, dello spagnolo nonostante il problema alla coscia che poteva fargli saltare la gara e con una forza devastante soprattutto in rovescio e nel secondo set anche con il dritto. Per Flavio, i rimpianti sono soprattutto quelli relativi alle prime due gare ma tant’è, l’esperienza acquisita alle Atp Finals sono un bagaglio prezioso per la sua carriera. Adesso la testa va alla Coppa Davis con la quale rappresenterà l’Italia assieme a Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

Cobolli cede il 1° set 6-4

Pronti via, il primo set si apre con lo spagnolo intenzionato a dettar le regole. Al primo game c’è subito il break di Alcaraz che replica sul proprio turno di servizio, 2-0. Cobolli reagisce (2-1) ma Carlos è superiore soprattutto con le prime di servizio e con il rovescio (3-1). Flavio rimane attaccato al punteggio (2-3) sfruttando tutto il potenziale dei turni di battuta ed è bravo nel settimo game ad annullare una palla break e accorciare sul 3-4. Si arriva al 5-4 per lo spagnolo che serve per chiudere il primo set e così accade: finisce 6-4 dopo 41 minuti di gioco. Fin qui hanno avuto la meglio alcuni punti incredibili dello spagnolo sempre decisivo nelle fasi delicate: bene Cobolli ma ha di fronte un avversario superiore a (quasi) tutti nel circuito Atp.

Flavio perde anche il 2° set

Come avvenuto in avvio di gara, anche il secondo set si apre con un break in apertura di Alcaraz. Nel proprio turno di servizio Carlos sale 40-30 poi chiude, siamo 2-0. Flavio sfrutta bene, stavolta, il proprio servizio e accorcia (1-2). Carlos a tratti è ingiocabile: sale 3-1 e 0-30 sul turno di battuta di Cobolli che viene incoraggiato dal pubblico in un momento di difficoltà. Arriva anche lo 0-40, tre break point: con una gran risposta con il dritto arriva il 4-1 che sa di sentenza, doppio break di vantaggio per Carlos che sale 5-1 ed è molto vicino a chiudere i conti. Cobolli non c’è più, va sotto 0-40 concedendo tre match point. Si chiude con un altro dritto, l’ennesimo, che vale il 6-1 finale di una gara superba dove Alcaraz dimostra, in questa fase storica, di essere il migliore di tutti.

Le parole di Alcaraz

“Non era facile affrontare questa gara, non sapevo come sarei stato in campo e poi affrontare in campo Flavio. Mi sono sentito bene, ho colpito forte la palla. Ogni partita che passa mi sento sempre meglio e spero di poter continuare su questa strada. Domani sarà una giornata di grande lavoro, sarà fondamentale recuperare bene ed essere pronto per la partita di sabato”, dichiara Alcaraz a bordo campo intervistato a fine gara.

“Devo fargli i complimenti, arrivare fino a qua non è facile. Lo conosco bene e sono felice anche per il suo team, le persone sono fantastiche. Complimenti a loro e a come Cobolli è riuscito ad arrivare qui, sono convinto che tornerà a Torino. È una grande persona”, conclude Alcaraz.

“Tieni la testa alta”

Sempre su Cobolli, poi, mettiamo in luce cosa è avvenuto a metà campo dopo la fine della gara nel classico saluto che fanno i due contendenti. Come mostra il labiale dei video che girano in rete, Alcaraz ha rincuorato l’amico avversario con queste parole: “Tieni la testa alta, bella stagione. Ora si passa alla Coppa Davis, ti auguro il meglio”