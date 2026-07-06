Cobolli è favoloso: sconfigge De Minaur in tre set e vola ai quarti di Wimbledon

Strepitoso. Flavio Cobolli sconfigge in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo due ore e 34 minuti torna ai quarti di finale come l’anno scorso battendo per la prima volta sull’erba di Wimbledon un top ten mondiale. Gara iniziata un po’ sottotono ma poi alcune fiammate sono valse la vittoria. Sempre più in forma l’azzurro, che merita questa vittoria: anche se ci sono stati alcuni passaggi a vuoto, i suoi colpi e il suo talento hanno coperto perfettamente i momenti della gara in cui è stato meno preciso. Cobolli, inequivocabilmente, ha avuto un’evoluzione straordinaria nell’ultimo anno e mezzo.

Le parole di Flavio

“Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno, quest’anno il clima è molto caldo. Sono orgoglioso di me stesso”, dichiara a caldo intervistato a bordo campo. “C’è molto rispetto con Alex, mi piace come persona e come giocatore”. Alla fine anche un siparietto con il pubblico: “Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l'abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell'altra: qualcuno ha una casa da prestare?", ha domandato ironicamente e sorridente.

La vittoria di Cobolli

Il primo set si è molto equilibrato: Cobolli e De Minaur non cedono i rispettivi turni di servizio fino al 5-5 quando Flavio è bravo a strappare il break decisivo all’11° game e poi chiudere con la battuta 7-5. Molto bene anche se il servizio del tennista romano, fin qui, è stato carente (soltanto il 43% di prime in campo).

Il secondo set è un capolavoro targato Cobolli: dopo essere passato avanti con un break (2-1), Flavio cede quattro game consecutivi accusando un passaggio a vuoto, De Minaur sale 5-2 e “vede” la possibilità di vincere il set ma l’azzurro torna in gara in maniera splendida, riprende il break e riesce a pareggiare il punteggio (5-5). Si arriva al tie-break che l’azzurro vince meritatamente 7-4.

Il terzo set è un’altalena di emozioni con i protagonisti che perdono spesso il punto sulla propria battuta, dunque, un

batti-ribatti di break e controbreak. Il momento decisivo arriva all’ottavo game con Flavio che si porta 5-3 conquistandosi un doppio match point che chiude con il servizio vincente una partita straordinaria, finisce 6-3.