Federer nella Hall of Fame: le lacrime per la moglie durante la cerimonia. Chi è Mirka Vavrinec

Quattro anni dopo l’addio al tennis Roger Federer torna protagonista della scena sportiva e questa volta per rimanerci per sempre. Il tennista svizzero è stato infatti inserito nella International Tennis Hall of Fame e a Newport il mondo dello sport lo ha celebrato con una cerimonia speciale. Un evento unico segnato dal discorso fatto da Federer sul palco con un occhio al passato e ai 4mila set giocati, la raccomandazione agli atleti di oggi di rimanere giovani dentro e fedeli a loro stessi, ma anche con le lacrime fuori programma per la moglie Mirka.

Le parole della moglie

Presentato sul palco proprio dalla compagna, Mirka Vavrinec, Federer ha voluto dedicarle una parte del discorso, parlando degli anni passati l’uno accanto all’altra sul terreno rosso e della famiglia costruita assieme. “Ho bisogno di fazzoletti e occhiali da sole, di tutto per proteggermi”, ha scherzato visibilmente emozionato l’ex n°1 al mondo, prima di proseguire: “Mirka è mia moglie. Che è il più grande eufemismo che possa usare, perché è stata anche la mia allenatrice, la mia compagna di allenamento prima delle partite, la mia realtà. E’ stata la persona che mi ha insegnato a essere più concentrato sul tennis e a trovare gioia in tutto il resto. Lei e io ci prendiamo per mano e corriamo attraverso i muri”. E’ proprio grazie al tennis che i due si sono incontrati nel 2000 ai Giochi Olimpici di Sydney e non si sono più lasciati.

Chi è Mirka Vavrinec

Nata a Bojnice in Cecoslovacchia il 1º aprile 1978 e trasferitasi in Svizzera all’età di due anni, Miroslava Vavrinec, detta Mirka, ha esordito giovanissima nel mondo del tennis spronata dalla campionessa Martina Navrátilová. Nel corso della sua carriera ha partecipato a due Australian Open, tre Roland Garros, due Wimbledon oltre agli Us Open e ai giochi Olimpici del 2000. Nel 2002 fu costretta a ritirarsi dalle competizioni a causa di un grave infortunio al piede e decise di seguire Federer in giro per il mondo. “Roger e io ci siamo conosciuti ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. Lui aveva 18 anni e io 21. Sì, ero la donna più grande, ma fortunatamente, è stata perseverante”, ha scherzato Mirka a Newport, svelando un lato più privato del campione: ”I trofei e i record sono straordinari, ma sono solo una parte del suo lascito. Ciò di cui sono più orgogliosa non è ciò che Roger ha ottenuto quando il mondo lo guardava. E’ chi è quando nessuno guarda. Una persona che trova sempre tempo per tutti: è un figlio, il mio compagno, è l’amico, è il marito e il padre”.

La coppia si è sposata l’11 aprile 2009 con una cerimonia intima a Basilea, circondata da familiari e amici più stretti. Pochi mesi dopo, il 24 luglio, la loro famiglia si è allargata con la nascita delle gemelle Myla Rose e Charlene Riva. Cinque anni più tardi, il 6 maggio 2014, la casa dei Federer ha accolto un’altra doppia sorpresa: sono arrivati infatti altri due gemelli, questa volta maschi, Leo e Lennart.