Impresa Musetti. Batte Zverev n°1. Cobolli sarà alle Atp Finals

Un bivio di montagna, due sentieri percorribili e nessun navigatore. Musetti ci si è ritrovato davanti dopo la sconfitta di Shanghai contro Zhou, numero 277 del mondo, e le vicende extra campo con Berrettini. Lasciare andare una stagione da dimenticare, o rimettere insieme i pezzi e provare a risalire la china. Ha preso la seconda.

Quella più ripida e tortuosa, ma che in cima regala sempre la vista migliore. A Lione si è aggiudicato un titolo a distanza di quattro anni dall’ultima volta, al Master 1000 di Parigi si è tolto lo sfizio, e che sfizio, di sconfiggere Zverev alla sua prima uscita da numero 1 al mondo. 7-6, 6-2 il punteggio con cui l’azzurro ha eliminato il tedesco, mostrando lampi di quella classe cristallina che solo Alcaraz possiede in dosi maggiori. «Sono tornato a divertirmi», ha detto Lorenzo dopo il match. «Questa vittoria è speciale, una rivincita personale dopo tante difficoltà». E Oggi sfiderà Van Assche per un posto nei quarti di finale. Segnali incoraggianti per lui e per l’Italia in vista della Coppa Davis, che con questo Musetti rimane sì complicata ma smette quantomeno di essere un miraggio.

Prima delle finali di Bologna ci sono però quelle di Torino e, anche qui, buone notizie per il nostro tennis: la sconfitta di Jodar martedì sera ha regalato a Cobolli un pass per le prossime Atp Finals. Flavio sarà il sesto tennista azzurro a disputare il Master di fine anno dopo Panatta, Barazzutti, Sinner, Berrettini e proprio Musetti. Non ci sarà invece Djokovic, sconfitto da Hijiikata e dunque aritmeticamente fuori dai primi otto.