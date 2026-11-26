Il cuore, stavolta, l’hanno gettato oltre l’ostacolo. L’Italia ha battuto ieri la Corea del Sud 2-1 grazie al doppio Berrettini-Vavassori su Chung e Kwon per 7-6 (2), 7-6 (11) e ha raggiunto la semifinale di Coppa Davis a Bologna, ma con il fiato corto di chi ha scalato la salita in piedi sui pedali.

Contro una squadra non di primissima fascia gli straordinari non erano nel copione. Lorenzo Musetti aveva fatto il suo: 6-0 7-6 (5) a Seong Chan Hon. Poi Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, si è arreso in quasi tre ore a Kwon, numero 139: 3-6 7-6 (3) 7-6 (5). Condizione generale poco brillante. Senza Jannik Sinner, operato al ginocchio, i tre volte campioni camminano nella penombra. Poi c’è stato l’orgoglio, che nelle statistiche non figura ma decide le partite. Volandri, tra il gelo di Musetti e Berrettini, ha fatto il cuoco e l’infermiere insieme. Stavolta il pasticcio è venuto commestibile. I coreani non sono certo venuti a fare i turisti. Basterà? Domani c’è la Cechia.