A Bologna si mangia bene anche quando si soffre, e il tortellino in brodo, si sa, va servito caldo. Il brodo della Davis, invece, oggi alle 16 è tiepido: l’Italia cerca il quarto titolo di fila, esordio nei quarti con la Corea del Sud, e non c’è Jannik Sinner, operato ieri in Finlandia. Filippo Volandri, capitano, fa il cuoco e l’infermiere insieme. Sul campo predica umiltà, come i parroci a Natale. Il ranking, in Davis, vale quanto un oroscopo letto al bar, e il Canada, che ci beffò, è un ricordo che non si lava. Dentro Matteo Berrettini, fuori Simone Bolelli; quattro singolaristi (Lorenzo Musetti, lo stesso Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi) e Andrea Vavassori, unico doppista di mestiere. Soluzioni a buffet, certezze a gettone.

Il guaio sta altrove, nello spogliatoio. Musetti e Berrettini si allenano a orari diversi, parlano in conferenze separate, si salutano con l’entusiasmo di due condomini a rate scadute. Il gelo viene da lontano: a Vienna Berrettini, interrogato sul successo di Musetti a Lione, rispose da frigorifero, e sì che il toscano era stato presentato come amico. A fine ottobre, poi, la cronaca rosa: voci mai confermate su “Muso” e Vanessa Bellini, ex di Matteo. Il tennis, fuori dal campo, è un bel cortile. Qualcosa si muove: una stretta di mano in allenamento. E Volandri ha un’idea che sa di scommessa: sull’1-1, nell’eventuale doppio, proprio loro due. Coppia inedita, classe da vendere, e una cura omeopatica: costringerli a dividere il campo e le palle break, finché la pace non scappa fuori da sola. Dall’altra parte, la formazione sudcoreana del capitano Jong-Sam Chung, prima asiatica nei quarti dal 2021, venuta fuori da Argentina (3-2) e India (3-1). Nessuno in top-100, ma gente che sul veloce indoor non regala un fico secco. Soonwoo Kwon è il metronomo: regolare, rapido, costruisce il punto a mattoni. Hyeon Chung, semifinalista agli Australian Open 2018 e poi tradito dagli infortuni, ha rovescio bimane e difesa da muro. Seongchan Hong è un mastino: rimanda ogni palla, come i creditori. In doppio, Jisung Nam e Uisung Park, a rete e di tocco. Sulla carta è facile. Ma la carta, in Davis, si strappa. In caso di semifinale, sfideremo la Repubblica Ceca che ieri ha battuto 2-0 il Canada.