La trasferta finlandese è finita. Dopo l’intervento chirurgico per eliminare il problema al ginocchio destro che lo tormenta da luglio, Jannik Sinner è tornato in Italia e in mattinata ha fatto scalo all’aeroporto di Bolzano prima di rifugiarsi a Sesto Pusteria dalla sua famiglia per iniziare la fase di recupero che durerà non meno di 3-4 mesi.

Le parole social del chirurgo

Intanto, a rassicurate sia i tifosi italiani ma anche quelli che tifano per Jannik in tutto il mondo, ci ha pensato lo stesso chirurgo Lasse Lempainen tramite i suoi canali social. Un post su Instagram con un campo in terra rossa e la spiegazione di quanto avvenuto con Sinner ma, soprattutto, quali sono gli auspici per il suo completo recupero fisico.

“Jannik Sinner ha subito un intervento al ginocchio a Turku, Finlandia. La chirurgia è andata bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato. La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale. Grazie per la vostra fiducia. Auguriamo a Jannik Sinner il meglio nella sua guarigione”, firmato Lempainen.

Così come il luminare di ortopedia è solito fare con i numerosi calciatori che passano tra le sue mani, anche in questo caso ha rassicurato sulle condizioni del numero due del tennis mondiale.

I messaggi di Alcaraz e Zverev

In campo ognuno pensa per sé ma al di fuori c’è grande affetto e amicizia. Lo hanno dimostrato due campioni del calibro di Alexander Zverev, numero uno del tennis mondiale, e Carlos Alcaraz al terzo posto. Il tedesco si è espresso così nei confronti di Sinner: “”Penso che sia mentalmente forte. Sappiamo che lo è. Spero che affronti seriamente ogni fase della riabilitazione e che tra tre o quattro mesi possa tornare al 100% e riprendere a giocare", ha dichiarato, aggiungendo che “Jannik è uno dei giocatori più difficili da affrontare per me, gli auguro comunque di tornare nel circuito. Perché ci sono passato anch’io, so cosa significa avere un infortunio e non auguro a nessuno di subirne uno”.

Dal canto suo, lo spagnolo ha dichiarato che “il tennis sente la mancanza di Jannik. Sento la sua mancanza. Non ci vediamo da aprile. Per quanto riguarda la decisione di sottoporsi all’intervento, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. È giovane e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé. Sono sicuro che tornerà ancora più forte e ancora migliore - ha sottolineato Alcaraz. Non vedo l’ora di rivederlo allenarsi e tornare in campo. Gli auguro il meglio, una pronta guarigione e spero di rivederlo presto nel circuito per poter parlare con lui”.

Le prossime tappe

Adesso, per un po’, ci sarà silenzio. Sinner si riposerà con l’affetto dei suoi cari e degli amici, magari farà qualche sortita social per aggiornarci sulle sue condizioni fisiche ma, almeno per i primissimi tempi, non aspettiamoci grandi cose. Il recupero sarà graduale ma lento: Jannik, di certo, ha già “visualizzato” i primi e prossimi obiettivi del 2027.