A Bologna c’è grande attesa. Oggi è il giorno (a partire dalle ore 16) del debutto dell’Italtennis di Filippo Volandri nel palazzetto da oltre 10mila posti della BolognaFiere Arena. Gli azzurri difendono il “triplo titolo” (mai nessuno come loro) vinto dal 2023 al 2025. Dall’altra parte della rete ci sarà una nazione che partecipa alla Final Eight per la prima volta, la Corea del Sud.

Avversari e precedenti

Iniziamo dal dire che l’Italia ha a disposizione eccellenti frecce al proprio arco: Flavio Cobolli (numero 7 del ranking Atp), Luciano Darderi (numero 21), Lorenzo Musetti (numero 27), Matteo Berrettini (numero 42) e Andrea Vavassori (doppista). Secondo le ultime indicazioni date dagli allenamenti della vigilia, a scendere in campo in singolare dovrebbero essere Cobolli e Musetti con Berrettini-Vavassori in campo nell’eventuale doppio.

La Corea del Sud è rappresentata dal capitano Jong-Sam Chung che ha convocato Soonwoo Kwon (numero 156 del ranking Atp), Hyeon Chung (numero 607), Uisung Park (nunero 265 in singolare, 806 in doppio), Jisung Nam (numero 929 del singolare e 123 in doppio) e Seongchan Hong (numero 800 del ranking).

Vedendo i “freddi” numeri, sulla carta non ci sarebbe storia ma guai a sottovalutare gli avversari che giocano liberi da ogni ansia e responsabilità non avendo nulla da perdere. L’Italia vanta un bilancio di 3-0 negli scontri diretti contro la Corea del Sud in Coppa Davis: l’ultimo incontro fu disputato a Cagliari durante le qualificazioni del 2020. In quell’occasione finì 4-0 grazie alle vittorie, in singolare, di Fabio Fognini, Gianluca Mager e Stefano Travaglia. Trionfo anche nel doppio per Fognini e Simone Bolelli. Quello di Cagliari fu il primo incontro tra le due nazionali dagli anni ’80 con l’Italia che si aggiudicò anche entrambi i precedenti confronti.

L’avviso di Volandri

“La Coppa Davis è diversa da un normale torneo, così come sono diversi il pubblico e l’atmosfera. Tutti i professionisti sanno come gestire queste situazioni”, dichiara Volandri alla vigilia della gara. “La Corea del Sud? La nostra storia ci ha insegnato che in Coppa Davis la classifica non conta poi così tanto, la sfida contro il Canada di due anni fa ci ha insegnato tanto. Non voglio dire che allora non avessimo rispetto per il Canada, ma da quella partita in poi abbiamo imparato a prestare ancora più attenzione agli avversari”.

I numeri da record dell’Italia

Con la vittoria dello scorso anno, l’Italia è diventata la prima nazione a conquistare tre titoli consecutivi di Coppa Davis da quando è stato abolito il Challenge Round, ovvero quella formula che dava la possibilità alla nazione campione in carica (detentrice del titolo) di disputare direttamente la finale senza passare dai turni preliminari. In generale, l’Italia è la quinta nazione in assoluto a vincere tre titoli di fila.

Per quanto riguarda le vittorie, alle attuali Final Eight l’Italia cercherà di estendere la sua striscia di 14 vittorie consecutive, già la più lunga della sua storia, e di allungare la sua serie di 12 vittorie consecutive, la più lunga dal 1998. Italia e Corea del Sud disputeranno tre un massimo di tre incontri: due singolari e, se necessario, un doppio decisivo. La vincitrice affronterà la Repubblica Ceca o il Canada nella semifinale di venerdì.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati potranno seguire la gara in esclusiva e in chiaro sul canale SuperTennis, in streaming su Supertennis+. Qualora l’Italia andasse in semifinale, da quel momento l’evento sarà trasmesso in chiaro anche da Rai Uno.