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Tennis |Decisivo il supertiebreak

Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Battuta la coppia Harrison-Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Gli italiani per la prima volta in finale al Foro italico

Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio
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La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal

Skupski con il unteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6. Affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Bolelli e Vavassori, che giungono per la prima volta in finale al Foro italico.

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