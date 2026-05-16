Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e NealSkupski con il unteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6. Affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Bolelli e Vavassori, che giungono per la prima volta in finale al Foro italico.
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