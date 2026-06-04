Roland Garros, Errani-Vavassori campioni a Parigi: splendido bis per la coppia del doppio misto

Il cielo è già azzurro sopra Parigi. In attesa di un italiano finalista sicuro nel torneo del singolare maschile, la coppia mista composta da Sara Errani e Andrea Vavassori trionfa al Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla canadese Gabriela Dabrowski e l’americano Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 dopo un’ora e 20 minuti di gioco. È uno splendido bis nato in rimonta dopo la sconfitta del primo set, Sara e Andrea si confermano sul tetto del mondo in questa specialità sulla terra rossa mostrando, sempre di più, intelligenza tattica e colpi di qualità.

Le parole dei vincitori

Nel corso della cerimonia di premiazione Sara Errani è visibilmente felice ed emozionata e ringrazia sentitamente il suo compagno di squadra: "Questo è un sogno ancora vivo. Andrea è il mio migliore amico, è pazzesco giocare con lui, è troppo bravo. Grazie ai nostri team, senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Siamo contenti di vivere questi momenti”, afferma la bolognese.

Poi, ecco anche i complimenti del tennista nato a Torino. "Grazie Sara, sei la mia migliore amica. Sei la prima persona con cui parlo quando perdo una partita. Sono contento di condividere questo viaggio con te, ogni giorno è un percorso straordinario".

La vittoria al super tie-break

Il primo set non è giocato al meglio con gli avversari di Sara e Andrea che chiudono 6-4 dopo 37 minuti di gioco. A pagare soprattutto l’avvio in salita, un po’ tesi, e sotto 0-4 frutto di due break. Nel secondo set cambia la musica, la coppia azzurra va velocemente 3-0 strappando il break decisivo nel sesto game e riuscendo a chiudere 6-3 dopo 27 minuti di gioco.

Il super tie-break è a tinte azzurre: Errani e Vavassori si portano avanti 3-0, al cambio di campo è 4-2: regna l’equilibrio ma gli italiani si portano 8-4 con un altro mini-break importantissimo, poi il 9-4 vale i primi match point e chiudono subito, 10-4, con il sorriso sui loro volti e le braccia al cielo.