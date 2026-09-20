Sinner numero uno anche senza giocare: fino a quando può mantenere il “tesoretto”

Ormai in fase di pieno recupero, il nostro Jannik Sinner è fermo ai box da qualche tempo a causa di un problema al ginocchio destro che non gli ha permesso di competere agli Us Open. Nel frattempo, il tedesco Alexander Zverev, ormai da un po’ di tempo numero due del mondo, sta disputando la miglior stagione della sua carriera ed è colui che ha trionfato a New York. Questo significa, però, che la posizione numero uno del ranking che ricopre l’italiano comincia a diventare a rischio.

L’attuale classifica Atp

Il live ranking Atp dice che Sinner ha 11.500 punti, Zverev lo segue 9.690, staccatissimo (per ora) lo spagnolo Carlos Alcaraz con 5.560 (anche quest’ultimo ha saltato numerosi tornei per l’infortunio al polso). Quindi, con un rapido calcolo matematico, Jannik conserva 1.810 punti di vantaggio, un “tesoretto” via via sempre più striminzito per i motivi appena descritti.

Fin quando Sinner sarà numero 1

Indipendentemente da quando tornerà in campo, Sinner rimarrà davanti a tutti anche al termine del Masters 1000 di Shanghai che si concluderà il prossimo 18 ottobre, ma dal giorno successivo potrebbe essere scavalcato, vediamo perché. Il 28 settembre, Jannik avrà decurtati i 500 punti ottenuti l’anno scorso a Pechino (Sinner non prenderà parte al torneo), a Zverev invece ne toglieranno 100. Dunque, la distanza tra i due si ridurrà a 1.410 punti.

Il tedesco, che parteciperà al torneo cinese, in caso di vittoria accumulerebbe 500 punti preziosi che lo farebbero avvicinare ulteriormente a soli 910 punti. Il Masters 1000 di Shanghai, dunque, può diventare uno spartiacque: in caso di mancata partecipazione di Sinner e un’altra vittoria di Sascha, il tedesco sarebbe primo al mondo per una manciata di punti (precisamente 90). Tutto questo perché, per adesso, l’azzurro non è iscritto nemmeno al torneo cinese.

Se matematicamente tutto questo è possibile, realisticamente stiamo parlando di ipotesi poco probabili nonostante la straordinaria forma di Zverev. Più realistica, invece, la possibilità che Sinner, che tornerà certamente a competere all’Atp di Vienna dal 26 ottobre al 1° novembre, mantenga il primato del ranking Atp almeno fino alle Atp Finals in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.