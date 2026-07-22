Us Open, si rivede Alcaraz: Sinner guida una nutrita flotta di italiani

La notizia, stavolta, è il ritorno di Carlos Alcaraz fermo da aprile per un problema al polso. L’attuale numero 3 del tennis mondiale si è scritto all’ultimo torneo dello Slam dell’anno, gli Us Open americani in programma dal 23 agosto al 13 settembre. Chissà, quindi, se si rinnoverà la sfida con Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore di Wimbledon, iscritto al torneo assieme a tanti altri italiani.

Qual è l’entry list

!Il più grande spettacolo tennistico del mondo ha finalmente il suo cast”, scrive sui social l’organizzazione del torneo americano. Tra i protagonisti del torneo newyorkese ci saranno i numeri 1 del mondo Aryna Sabalenka e Jannik Sinner con Sabalenka che punta a diventare la prima donna a vincere tre titoli consecutivi agli US Open dai tempi di Serena Williams (2012-14). A seguire, i numeri 2 del mondo Elena Rybakina. campionessa in carica degli Australian Open, e Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros 2026. Il campione in carica è Alcaraz che l’anno scorso si è imposto in finale contro Sinner: lo spagnolo è a caccia del suo terzo titolo agli US Open, mentre Jessica Pegula, finalista degli US Open 2024, è la giocatrice americana con la classifica più alta tra le partecipanti, al terzo posto del ranking mondiale.

Giocheranno anche prima?

Se gli Us Open hanno già le conferme ufficiali da parte dei campionissimi, Jannik Sinner dovrebbe partecipare anche al torneo americano di Cincinnati dal 13 al 26 agosto come fase “preparatoria”. Alcuni rumors parlano della presenza anche di Alcaraz ma, visto il lungo stop dovuto all’infortunio, per adesso bocche cucite dal team dello spagnolo che deciderà soltanto nei prossimi giorni.

Chi sono tutti gli italiani

Come detto, Jannik Sinner “comanda” una nutrita flotta di italiani presenti agli Us Open: tra gli uomini presenti al main draw (tabellone principale) ecco Flavio Cobolli (numero 9 del ranking Atp), Lorenzo Musetti (numero 15), Luciano Darderi (numero

24), Matteo Arnaldi (numero 33), Matteo Berrettini (numero 40), Lorenzo Sonego (numero 78) e Mattia Bellucci (numero 70). Tra le italiane, ecco Jasmine Paolini (numero 15 Wta) ed Elisabetta Cocciaretto (numero 68).