Wimbledon, Berrettini è straordinario: sconfigge Fils in 4 set e vola al terzo turno

“The Hammer” c’è. Matteo Berrettini è tornato forte, solido e competitivo ottenendo una gran vittoria contro il francese Arthur Fils, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 in poco meno di tre ore di gioco. Il tennista italiano torna al terzo turno di Wimbledon dal 2023

Le lacrime di Berrettini

"Sono felicissimo - dichiara Matteo visibilmente commosso al termine della gara - Il primo turno è stato duro per tanti motivi, una partita che ricorderò per tutta la mia vita”, alludendo ovviamente alla straordinaria vittoria contro l’amico Wawrinka. !Anche questa, però, è speciale con il ritorno sul Centrale. Era passato tanto dall'ultima volta qui, ho giocato una partita di alto livello, Arthur ha servito bene e giocato bene da fondo”.

Berrettini ha poi aggiunto che per vincere “serviva il mio miglior tennis. Nel quarto set ho ritrovato energie, ho servito meglio e sono stato aggressivo. Queste due partite mi hanno dato tanta fiducia”. Infine, un ricordo anche al Roland Garro che gli ha ridato pian piano quella continuità che cercava. “Ho giocato tanto anche a Parigi, non accadeva da molto a livello Slam”.

Come è arrivata la vittoria in 4 set

Dopo un ottimo primo set vinto 6-4 dopo 39 minuti di gioco con il momento decisivo nel settimo game quando strappa il break a Fils; nel secondo set l’equilibrio dura fino al 6-5 per Matteo che fa la differenza proprio nel game precedente l’eventuale tie-break strappando il servizio al francese per chiudere 7-5 dopo 48 minuti di battaglia. Nel terzo set un leggero passaggio a vuoto dell’azzurro vale il 6-3 di Fils in 35 minuti che gli consente di tornare a credere nella vittoria ma Berrettini non è dello stesso avviso e gli restituisce lo stesso punteggio nel quarto e decisivo set (6-3). Adesso il terzo turno, con questo Matteo si può sognare davvero in grande.

Gli altri azzurri

Ma la giornata odierna di Wimbledon ha dato altre soddisfazioni al tennis italiano: Flavio Cobolli vince

una gara tutt’altro che semplice contro l’australiano James Duckworth con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 6-1. A ritrovare vittoria e fiducia anche Jasmine Paolini che sconfigge 7-6, 6-4 la tennista svizzera Viktorjia Golubic.