Nuovo assalto col coltello in Francia: si indaga per terrorismo

Nuovo attacco col coltello in Francia, dove un uomo ha colpito con un coltello il cliente di un supermercato nei pressi di Avignone. L'aggressore, mentre colpiva, gridava "Allah Akbar" ed è stato preso in custodia. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Pare non abbia alcun legame con la sua vittima, scelta a caso tra i clienti in quel momento presenti all'interno del supermercato. Sarebbe entrato nell'esercizio commerciale già armato con la lama e si sarebbe quindi diretto verso le casse dove si trovava il cliente. Questo è il racconto fatto da uno dei testimoni presenti nel supermercato al momento dell'aggressione.

Il cliente è stato "colpito al volto" e preso a pugni, secondo un'altra fonte. Anche una guardia di sicurezza è stata ferita durante la " colluttazione per sottomettere l'aggressore ", ha aggiunto questa fonte. Secondo un bollettino diramato dai medici che hanno in cura entrambe le vittime, " La loro prognosi non è in pericolo di vita ". L'assalitore è un 32enne con cittadinanza francese ma, pare, di origini straniere già noto alle forze dell'ordine per violenza, associazione a delinquere e fabbricazione di esplosivi ed è schedato nel Fichier des signalements pour la prevention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Tuttavia, era libero di muoversi e di circolare per la Francia e per l'Europa, non essendo sottoposto ad alcun genere di restrizione. La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) ha preso in mano le indagini per " tentato omicidio in relazione a un'impresa terroristica, associazione criminale terroristica in vista della commissione di crimini contro le persone ". Le indagini sono state affidate alla Sottodirezione antiterrorismo (Sdat), alla Direzione zonale della Polizia nazionale del Sud-Est e alla Direzione generale della Sicurezza interna. Durante l'apertura dell'anno giudiziario francese, il procuratore antiterrorismo Olivier Christen ha sottolineato che " l'assenza di morti a seguito di azioni terroristiche nel 2024 in Francia non riflette una riduzione del rischio terroristico ".

riguardavano esclusivamente questioni jihadiste, con un aumento del 70% rispetto al 2023

Questo lo dimostra anche il fatto che nel 2023 la procura antiterrorismo ha aperto 85 indagini preliminari, 66 delle quali "", ha osservato Christen.