Totti a Ballando con le stelle? La risposta del calciatore

La puntata di Sognando...Ballando con le stelle di venerdì 16 maggio non è andato di certo come Milly Carlucci aveva sperato. Il programma - che avrebbe visto la super-ospitata di Francesco Totti - è iniziato infatti intorno alle 23, con circa un'ora e mezza di ritardo ed è proseguita con errori tecnici e sviste da parte della presentatrice, che probabilmente ha accusato l'ora tarda con cui lo show è iniziato. Questo perché si è dovuta aspettare la conclusione dello scontro tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli Internazionali di tennis. Grazie alla sua vittoria, Sinner potrà accedere per la prima volta nella sua carriera alle finali della kermesse sportiva, dove incontrerà Carloz Alcazar. Ma questa vittoria sul campo da tennis ha fatto sì che Milly Carlucci dovesse attendere un orario quasi improponibile per un episodio molto atteso, soprattutto perché finalmente la conduttrice era riuscita a portare Francesco Totti nella cornice del suo show.



Non è certo un mistero, infatti, che la Carlucci sogni ormai da tempo di vedere l'ex capitano della Roma figurare tra i concorrenti del fortunato show di Rai 1. Totti, accolto dal boato del pubblico, sembra però stanco, come se avesse sonno e non riuscisse a seguire in modo lucido ed energico il filmato che la produzione ha preparato per lui, in cui al Pupone vengono mostrati tutti i calciatori suoi colleghi che hanno preso parte a Ballando con le stelle nel corso degli anni, a livello internazionale. La sensazione che arriva al pubblico è quella di un ospite che è stato "costretto" a rimanere sul palco (per di più in piedi) in una sorta di gentile trappola fatta per ottenere un sì. Un sì a cosa? Alla possibilità che Francesco Totti diventi un protagonista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma la risposta del calciatore non sembra lasciare aperte molte risposte. Incalzato, Francesco Totti ha infatti detto: "Non sono capace di ballare e poi mi vergogno," e poi insiste: "Guarda che se vengo poi te' tocca chiude" . Francesco Totti cerca dunque di cavarsela con quella bonaria simpatia romana che gli è caratteristica, ma questo non basta a placare l'entusiasmo della Carlucci, al punto che Francesco Totti è costretto ad ammettere: "Milly, io tutte le sere vado a dormire alle 20.30. Mi state mettendo in mezzo, ma non si può proprio fare."

A questo punto, con Totti visibilmente stanco, entra di gran carriera Paolo Belli che, come in tante altre scene che abbiamo visto nel corso degli anni con gli ospiti, sventola un foglio che dovrebbe essere il contratto con cui una celebrità si "impegna" a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle.

"questa non è la mia firma vera"

"nella vita mai dire mai"

Totti firma, probabilmente per avere la possibilità di uscire dallo studio, ma per mettere le cose in chiaro, prima di eclissarsi conclude con un. La risposta del calciatore all'insistenza di Milly Carlucci è dunque unma