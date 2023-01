"Che ca... fai!", "Le mani addosso". Rissa sfiorata al Gf Vip

Urla, accuse, offese e ora anche lo scontro fisico. Tra Dana Saber e Oriana Marzoli la situazione sta degenerando e le due concorrenti del Grande fratello vip sono arrivate quasi alle mani nelle scorse ore. Ogni parola è occasione per discutere e litigare e la Casa è diventata una polveriera pronta a esplodere. Negli ultimi giorni in almeno due occasioni Dana e Oriana hanno litigato ferocemente sotto lo sguardo attonito degli altri gieffini, che ormai non sanno più cosa fare per arginare gli scatti d'ira tra le due influencer.

La situazione è degenerata quando Dana e Giaele stavano litigando in giardino a causa del bacio che quest'ultima ha dato a Andrea, l'ultimo concorrente entrato nel loft e per il quale la Saber ha confessato di provare un certo interesse. Dana si è mostrata molto gelosa nei confronti di Giaele e al culmine della discussione si è alzata e ha provato a rientrare in casa. Sulla porta, però, c'era Oriana che non le ha lasciato libero il passaggio, così la Saber l'ha spintonata inciampando sul piede della Marzoli e la rissa si innescata.

" Che fai?", dice la Marzoli nel video che sui social network è diventato virale, mentre Dana replica indispettita: "Tesoro le mani addosso non si mettono". E Oriana si infuria: "Che cazzo fai ". Preoccupato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, Luca Onestini si è messo in mezzo e le due hanno preso le distanze.

Io non ho più parole per Oriana .. proprio una bulletta e volgare. Blocca Dana per poi spingerla .. #gfvip #denzzzers #donnalisi #Gintonic pic.twitter.com/ZuXRmNtWJy — l’ira veneta (@denzzzersira) January 6, 2023

Nella notte, però, lo scontro si è riacceso e le urla tre le due hanno svegliato tutta la casa. La rabbia di Oriana è esplosa quando si è accorta che il suo armadio era stato messo sottosopra dalla modella marocchina come ripicca, perché la venezuelana le aveva gettato via le sue scarpe. " Tu non tocchi le mie cose! Non sei nessuno, sei uno zero. Ridicola..pazza!", ha gridato Oriana mentre Dana replicava furiosa : "Ogni giorno ti lancio la roba così impari a buttare le mie cose! ". E anche in questa occasione Luca si è messo tra le due per evitare che le gieffine arrivassero alle mani. Ma per i telespettatori, che sui social stanno commentando l'accaduto da ore, lo scontro fisico potrebbe essere davvero imminente.