Antonino ricoverato in ospedale, Patrizia Rossetti abbandona. Cosa succede al Gf Vip

La lunga permanenza nella casa del Grande fratello vip sta mettendo a dura prova i concorrenti. Nella prima puntata del nuovo anno, Alfonso Signorini si è trovato a dovere fronteggiare diversi problemi, primo tra tutti l'abbandono di Patrizia Rossetti. La popolare conduttrice Mediaset ha deciso di lasciare il gioco a causa dei persistenti problemi di salute, sorti dopo il contagio da Covid.

Nelle scorse settimane Rossetti era infatti risultata positiva al virus ed era stata costretta a uscire dalla Casa per isolarsi e ricevere le cure necessarie per superare la malattia. Rientrata in gioco quindici giorni dopo il contagio, però, Patrizia non ha mai recuperato a pieno le energie e le forze, portando con sé gli strascichi dell'infezione da coronavirus. La gieffina ha manifestato più volte la volontà di abbandonare il reality per potersi curare fuori dalla Casa e nell'ultima diretta serale, Signorini ha affrontato l'argomento con lei.

Patrizia Rossetti, perché ha abbandonato

"Parlando con gli autori ho avuto una notizia che mi ha destabilizzato. Vuoi davvero abbandonare?" , ha chiesto a fine puntata il conduttre a Patrizia Rossetti, la quale ha spiegato: "Non vorrei ma, anche se non voglio che nessuno si preoccupi, devo dire che sono quindici giorni che non sto bene. Ho dolori alle gambe, alle caviglie e anche se le analisi sono okay sembra ci sia un'infezione" .La conduttrice si è detta dispiaciuta di dovere dare forfait per i problemi di salute, ma ha ammesso di non riuscire fisicamente e psicologicamente ad "essere attiva nel gioco ". Signorini ha proposto a Patrizia Rossetti di riconsiderare la sua decisione, ma la concorrente ha optato per uscire dalla porta rossa.

Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale