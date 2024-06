"Rivelare i dati del televoto". Stretta sulla Rai per i voti della finale di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato uno dei casi più chiacchierati che hanno coinvolto la Rai e la finale del Festival di Sanremo del 2024. Durante la finale della Kermesse, che ha visto il trionfo di Angelina Mango su Giolier e che era il super-favorito, in molti hanno denunciato un caos sul conteggio dei voti da parte del pubblico che sono rimbalzati e che non sono mai stati registrati facendo paventare alcuni brogli sul vero vincitore del Festival. Di fatti, secondo le teorie che sono emerse in giro per il web dopo la fine della competizione, non si comprende come Angelina Mango abbia potuto vincere se aveva meno voti rispetto a Giolier. Su quanto accaduto è intervenuto il Codacons che, neanche a dirlo, ha chiesto alla Rai “ i dati sul televoto relativo al Festival di Sanremo 2024, tra quelli che non sono stati già pubblicati online dalla rete ”. La prima rete, però, all’inizio si era rifiutata di cedere alle richieste del Codacons e dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi. Ora sulla vicenda ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di scena.

Basandosi sul proprio regolamento, la Rai non ha reso noti i risultati “considerando i dati non di interesse pubblico ”, ma da più parti si è resa necessaria la richiesta formale per conoscere tutta la verità sul caos che si è abbattuto sull’ultimo Festival di Amadeus. E così, dopo continue richieste, alla fine, il Codacons ha vinto la battaglia. Il via è arrivato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio che ha accolto il ricorso presentato dall’associazione dei consumatori.

“All’indomani dell’ultima puntata del Festival caratterizzata da alcuni disservizi e problemi tecnici che avevano interessato il sistema del televoto, il Codacons assieme ad Assourt aveva presentato formale istanza d’accesso alla Rai chiedendo tutti i dati sui voti espressi – si legge in una nota –. I dati richiesti sono quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa, delle radio e quelli invalidati e la relativa motivazione – continua la nota-. Inoltre si chiede chiarezza sui dati dei voti espressi dal pubblico da casa che non stati raccolti dal sistema a causa dei disservizi tecnici ”.

Come già puntualizzato, la Rai non ha mai voluto rilasciare i dati ma a causa del ricorso presentato è stata costretta a fare marcia indietro.

tesa a conoscere le percentuali di voto ottenute dagli artisti in gara a Sanremo 2024. Quello che vogliamo sapere è quanti voti siano stati invalidati o non raccolti a causa dei problemi tecnici registrati nel corso della serata finale del Festival

Ma le associazioni nella nota tendono a precisare, a scanso di equivoci, che la richiesta non era “”, conclude.