La classifica finale di Sanremo 2024: vince Angelina Mango, beffato Geolier, delusione Irama

Angelina Mango con "La noia" si è aggiudicata la 74esima edizione del festival di Sanremo davanti a Geolier con "I p' me, tu p' te" (secondo classificato) e Annalisa con "Sinceramente" (terza), mentre poco fuori dal podio ufficiale si è piazzato Ghali con "Casa Mia". La classifica finale, che ha visto trionfare Angelina è frutto delle votazioni congiunte di televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e giuria radiofonica (33%), che hanno espresso la loro preferenza sulla Top 5 uscita dall'ultima classifica di Sanremo 2024 e determinata dal solo televoto (sommato ai risultati delle precedenti serate).

A margine della competizione canora sono stati assegnati anche il premio alla critica "Mia Martini", andato a Loredana Bertè per il brano "Pazza" e il premio della sala stampa Lucio Dalla, andato a Angelina Mango per il brano "La noia". Fiorella Mannoia con "Mariposa" si è invece aggiudicata il premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo e Angelina Mango con "La Noia" ha conquistato il premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale e assegnato dall'Orchestra del Festival.

La classifica della serata finale

Questa la graduatoria finale con la Top 5 aggiornata.

1) Angelina Mango - "La Noia"

2) Geolier - "I p' me, tu p' te"

3) Annalisa - "Sinceramente"

4) Ghali - "Casa Mia"

5) Irama - "Tu no"

6) Mahmood - "Tuta Gold"

7) Loredana Bertè - "Pazza"

8) Il Volo - "Capolavoro"

9) Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

10) Alfa - "Vai"

11) Gazzelle - "Tutto qui"

12) Il Tre - "Fragili"

13) Diodato - "Ti muovi"

14) Emma - "Apnea"

15) Fiorella Mannoia - "Mariposa"

16) The Kolors - "Un ragazzo, una ragazza"

17) Mr. Rain - "Due altalene"

18) Santi Francesi - "L'amore in bocca"

19) Negramaro - "Ricominciamo tutto"

20) Dargen D'Amico - "Onda Alta"

21) Ricchi e Poveri - "Ma non tutta la vita"

22) Bigmama - "La rabbia non ti basta"

23) Rose Villain - ""Click boom!"

24) Clara - "Diamanti grezzi"

25) Renga e Nek - "Pazzo di te"

26) Maninni - "Spettacolare"

27) La Sad - "Autodistruttivo"

28) BNKR44 - "Governo punk"

29) Sangiovanni - "Finiscimi"

30) Fred De Palma - "Il cielo non ci vuole"

Cosa è successo nella serata finale di Sanremo 2024

Come da tradizione è stato l'Inno di Mameli a dare il via ufficiale alla serata finale del festival di Sanremo condotta da Rosario Fiorello e Amadeus. La gara dei trenta artisti è stata scandita da una serrata scaletta, ma segnata dal problema tecnico al sistema di televoto, che nella prima parte della serata ha fatto i capricci, facendo infuriare il popolo dei social. Tra le esibizioni più apprezzate dal pubblico presente all'Ariston ci sono state quella di Loredana Bertè, Angelina Mango - che sul palco è persino caduta - e i Ricchi e Poveri. Sul palco del festival della canzone italiana sono saliti anche Roberto Bolle e Luca Argentero ma anche Gigliola Cinquetti, che in teatro ha celebrato i sessant'anni anni del brano "Non ho l'età". A chiudere le sei ore di diretta è stato il rush finale con il titolo conteso dai cinque cantanti più votati, che ha decretato la vittoria di Angelina Mango.